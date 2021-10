Sujet ouvert : 19 octobre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Et c’est un match important, car le Real n’a que 3 points dans le tableau des groupes de l’UCL. De plus, le dernier match de l’UCL a été l’incroyable défaite du shérif. Peut-être encore plus incroyable, c’est que Sheriff est le leader du groupe jusqu’à présent, avec 6 points. L’Inter et le shérif ont chacun 1 point. Hier, l’équipe a effectué son dernier entraînement à Kiev :

Composition prévue.

Diario AS a prédit la composition suivante :

Le 4-3-3 est le meilleur pour l’équipe.

Lors de la conférence de presse d’hier, Carlo a fait des commentaires tactiques intéressants sur l’équipe :

Nous avons parfois essayé de défendre avec un 4-4-2, comme nous l’avons fait contre l’Espanyol, et cela n’a pas bien fonctionné. L’idée que j’ai est que cette équipe joue en 4-3-3. C’est ainsi. Vous pouvez utiliser différents types de joueurs, peut-être des ailiers non naturels, mais c’est le meilleur pour cette équipe de joueurs. C’est ce à quoi ils sont le plus habitués.

Il sera intéressant de voir si, à partir de ce moment, le 4-3-3 sera le système définitif de cette équipe sous Carlo.