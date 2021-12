Sujet ouvert : 1er décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

jour de match!!!

Les Blancos affrontent l’Athletic Bilbao au Bernabeu ce soir à peine deux jours après avoir affronté Séville. Hazard et Rodrygo sont de retour dans l’équipe mais il reste à voir s’ils auront un rôle à jouer. Bilbao connaît une saison décente et occupe actuellement la 8e position. Ancelotti a indiqué qu’il pourrait faire quelques rotations pour celui-ci, le milieu de terrain étant la position la plus susceptible d’être tournée. Qui voudriez-vous voir inséré dans la formation de départ ? Réponse dans le sondage ci-dessous. Mettez également dans les commentaires qui ils doivent remplacer.

Rudiger se rapproche d’une sortie de Chelsea et Arsenal cible Isco.

Fabrizio Romano a rapporté que les choses étaient au point mort entre Chelsea et Rudiger avec plusieurs clubs en cercle. Los Blancos sont apparemment l’un d’entre eux, bien qu’il reste à voir qui touchera le salaire de 12 millions d’euros qu’il demande.

L’Arsenal de Mikel Arteta est intéressé par la signature du milieu de terrain offensif du Real Madrid Isco, selon La Razon. Il a été rapporté que Madrid était prêt à vendre Isco dans la fenêtre de transfert de janvier.

Le milieu offensif international espagnol est en fin de contrat à Madrid à la fin de la saison.

