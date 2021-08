Sujet ouvert : 2 août 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Tribunal de Madrid : les 12 signataires de l’ESL sont légalement liés

| Le juge confirme que “le projet de Superleague se poursuit avec la participation de tous les clubs fondateurs sans démission d’aucun club fondateur ayant des effets juridiques”. @iusport #rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 1er août 2021

Le 17e tribunal de Madrid a jugé que le document fondateur d’ESL avait été créé valablement conformément à la loi espagnole et qu’il était toujours contraignant. Compte tenu des conséquences juridiques du Brexit, cela ne signifiera pas grand-chose pour les neuf clubs anglais qui ont quitté l’accord après des menaces de représailles extraordinaires – notamment en affirmant que tout joueur impliqué dans l’ESL sera définitivement interdit de rejoindre l’international administré par la FIFA. tournois. Mais cela éclaire la voie à suivre à travers les tribunaux de niveau supérieur dont les trois premiers ont à leur disposition. Il y a des conséquences à rompre les accords juridiques contenant l’avenir des organisations sportives. L’amende pour violation des termes de cet accord juridiquement contraignant serait de l’ordre de 300 millions d’euros.

Florentino Perez a fait savoir qu’il existe un certain nombre de problèmes fondamentaux au sein de l’UEFA qui ont pris ces dernières années des proportions intolérables. Principalement, le fair-play financier est un mécanisme mis en place par les instances dirigeantes du football européen pour s’assurer que les clubs de football ne dépensent pas d’argent qui dépasse leurs moyens de générer des revenus. Le président de la Liga Javier Tebas s’est prononcé contre ce qu’il considère comme du “dopage financier”:

L’un des enjeux majeurs du football européen est lié à la [financial] se doper. Car lorsque nous avons des clubs financés par les États, cela a un impact sur les salaires. Cela signifie que dans d’autres pays avec des contrôles économiques plus stricts comme l’Espagne et l’Allemagne, les clubs ne peuvent pas réellement demander à l’État un financement supplémentaire pour payer ces salaires. Les organisations et les institutions ont la responsabilité de redistribuer la richesse que nous générons. Nous tous, la ligue espagnole, la Premier League, l’UEFA, la FIFA. Je ne pense pas que nous aidions le football de quelque façon que ce soit si nous générons de la richesse et que cela revient directement aux grands clubs.

Aujourd’hui, le FFP pour un certain nombre de clubs, y compris ceux du conseil exécutif qui administre le FFP, a peu de force dissuasive. Les clubs publics n’ont montré aucun scrupule à payer les amendes qu’ils encourent ou à faire appel à eux-mêmes en tant qu’arbitres lorsque des questions se posent concernant le financement des frais astronomiques et des salaires de leurs propres clubs.

Plus récemment, le journal anglais Mail on Sunday a eu accès aux détails d’une bataille judiciaire entre Manchester City et la Premier League anglaise pour savoir si le club public peut garder caché les détails de son financement qui ont fait l’objet d’un fair-play financier en cours. enquêtes. Voir l’article suivant pour une chronologie de ces batailles judiciaires et un compte rendu détaillé de ce sujet : Le jour trois des juges les plus hauts placés d’Angleterre ont DÉMANTÉ la défense de Manchester City et leurs plaidoyers pour cacher une enquête de Premier League… le Mail on Sunday avait le seul journaliste au tribunal et ce n’est que maintenant que sa dépêche dramatique peut être publiée.

De plus, l’UEFA a exprimé son intention de supprimer catégoriquement les règles du fair-play financier, ouvrant la porte aux États et aux milliardaires à dépenser en vertu de la disposition selon laquelle cela est “nécessaire sans gaspillage”: pour permettre aux clubs d’avoir plus de contrôle sur leurs finances… avec le sujet à discuter avec le Parlement européen vendredi.

Que penser de ce sujet épineux dans une perspective globale ?

En tant que fans du Real Madrid, une équipe qui appartient à un club réputé (d’autres clubs comme Barcelone peuvent en dire autant), nous sommes conscients que l’aspect communautaire de notre club a pénétré dans notre ADN footballistique. Nous pourrions affirmer cela comme faisant partie de qui nous sommes, de notre identité. Le soutien RMA est une adhésion inclusive, traversant tous les milieux culturels que les gens peuvent avoir. Dans ce club, les socios, les membres et même les fans sur les forums de discussion estiment à juste titre que si lointaine, minime ou théorique que soit notre influence, elle peut jouer un rôle réel dans l’orientation du club. Bon sang, s’ils le souhaitent et s’ils ont un peu de chance en tant que résidents de la capitale, les gens peuvent devenir socios et voter pour le président.

Nous sommes sûrement aussi conscients que ce n’est pas la seule forme que doivent prendre les clubs de football. Dans nos cultures, nous permettons généralement la libre entreprise. Si un particulier ou une entité commerciale riche souhaite investir dans le football en Europe, nous avons tendance à l’adopter et à le considérer comme une contribution au développement du sport. Mais où tracer la ligne, comme semble le faire Javier Tebas lorsqu’il parle de la façon dont le “dopage financier” détruit l’aspect compétitif du football ?

Je dirais qu’il n’y a pas de loi morale, éthique ou théorique absolue qui empêche, disons, un État de dépenser de sa richesse souveraine de manière exponentielle plus d’argent que n’importe quel club appartenant à ses membres pourrait rêver de dépenser. Mais il y a quelque chose de très bizarre là-dedans, pas seulement parce que c’est notre club qui est submergé financièrement par des équipes qui seulement maintenant avec de nouveaux sponsors apparaissent aux finales de l’UCL. Nous avons, me semble-t-il, l’obligation de faire une sorte de protestation contre l’atteinte à la compétitivité d’o jogo bonito.

Tebas a là un argument fondé sur la loi : les lois de l’Espagne ou de la France, pays qui ont vu naître certains des meilleurs et des plus mémorables football de leur sol, ne permettent pas aux États de financer les dépenses des équipes ; par conséquent, le PSG et Man City utilisent un modèle financier que nous avons jugé illégal, ce qui est un avantage injuste. Je verrais cela comme un cas légitime. Les autres États devraient respecter les lois régissant le jeu si elles sont déjà en place, ne pas injecter d’argent dans les organes directeurs et amener les officiels à détourner le regard. Man City et le PSG, comme nous l’avons vu ci-dessus, ont bafoué de manière flagrante les lois financières en les contournant, affirmant que le financement était destiné aux accords de droits de dénomination des stades, aux accords antérieurs sur les droits d’image et aux accords de parrainage antidatés. L’UEFA n’a eu en effet aucune réponse à ce comportement illicite et c’est un problème pour ceux qui respectent le jeu.

Mais un argument peut également être avancé pour une bonne gestion. C’est que pour protéger le beau jeu et le garder comme nous l’aimons, nous devons administrer fermement des principes d’équité qui empêcheraient les petits clubs ou les clubs non publics d’être écrasés par les dépenses pratiquement illimitées des clubs financés. par les pays réels. Ce que c’est, c’est pour une autre discussion. Bien sûr, on entend souvent dire que RMA dans le passé avec ses dépenses massives et ses politiques Galacticos a fait preuve d’une force écrasante sur le marché en utilisant sa stature de club riche, rendant impossible pour un Eibar ou un Deportivo d’avoir la parité. Mais le Real Madrid a gagné ce succès et cette popularité en travaillant dans et à travers les systèmes de lois de son pays – pas autour d’eux, grâce au génie de son leadership et à travers ses joueurs remarquablement déterminés sur le terrain. Il doit toujours y avoir de la place pour le succès obtenu équitablement et pour que les récompenses du succès soient récoltées. Je considère qu’il s’agit d’un cas tout à fait différent du problème auquel le football est actuellement confronté, qui est celui des paiements illicites et de la propriété de l’État. D’autres clubs auraient pu se forger une solide réputation pour avoir joué au football avec succès et style pendant de nombreuses années, puis être récompensés par de nombreux fans, ventes de billets et ventes de kits, ce qui leur permettrait d’acquérir un Zidane, un Figo, et al. C’est juste mon point de vue de toute façon.

Une sélection de The Real Madrid Way de Mandis



Embrasser les rivalités Le Real Madrid embrasse intelligemment les rivalités qui font la communauté. Bien que les organisations préfèrent généralement éviter les conflits, l’équipe de direction du Real Madrid accepte et embrasse respectueusement les rivalités courantes dans une communauté florissante. Les communautés ont besoin d’un moyen de se définir qui favorise l’unité et la cohésion. Les conflits et les rivalités fournissent exactement cela. Par exemple, tout comme les passionnés de Microsoft ou de Harley-Davidson peuvent montrer du mépris pour certaines technologies ou motos concurrentes, les fans et les membres du Real Madrid expriment leur défaveur pour Barcelone et/ou l’Atletico Madrid. Une mentalité « nous contre eux » ou « insider vs. outsider » sert à maintenir une communauté ensemble et aide à transmettre ses valeurs à la prochaine génération. L’équipe de direction du Real Madrid est extrêmement sensible à ce que la mentalité soit respectueuse, en accord avec les valeurs. Par exemple, bien qu’il y ait une forte accumulation de la rivalité Real Madrid-Barcelone, les dirigeants des deux clubs font preuve de bonnes relations et de respect. Par tradition, les directeurs du Real Madrid et de Barcelone mangent ensemble avant que leurs clubs ne s’affrontent lors de leurs matchs de saison régulière. Malgré toute la rivalité passionnée entre les deux clubs, la communauté du Real Madrid fera preuve d’un respect qui dépasse la rivalité. En 2005, Ronaldinho, joueur vedette de Barcelone, a marqué deux magnifiques buts lors d’une défaite 3-0 contre l’équipe locale du Real Madrid au stade Bernabeu. De nombreux fans du Real Madrid ont ovationné la star adverse. La même chose s’est produite pour Andres Iniesta de Barcelone en 2015 lorsque Barcelone a battu le Real Madrid au stade Bernabeu. La communauté du Real Madrid respecte le football beau et élégant et l’effort, même s’il s’agit de l’équipe adverse. Fait intéressant, les socios ont un processus formel pour s’autoréguler au cas où des membres ne respecteraient pas les règles du club, y compris les mauvais comportements lors des matchs rivaux. Le club a une commission de discipline conformément à ses statuts pour discipliner les membres qui ne respectent pas les règles. Habituellement, le problème est lié à la revente et à l’utilisation abusive des laissez-passer de saison et des billets de match, mais des sanctions sont également infligées pour avoir enfreint les règles du club relatives au respect, à la violence, au racisme, à la xénophobie et à l’intolérance dans le sport. Les cinq membres de la Commission de Discipline sont élus tous les quatre ans par l’Assemblée Générale sur proposition du conseil d’administration.

Mandis, Steven G. “The Real Madrid Way: Comment les valeurs ont créé l’équipe sportive la plus performante de la planète.” Pp. 119-120. Dallas, Texas : BenBella Books Inc., 2016.