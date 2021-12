Sujet ouvert : 2 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

La grande évasion!!

Comment le Real Madrid a réussi à quitter le Bernabeu avec les 3 points est encore insondable. Eh bien, ils ont fait quelque chose en raison d’un but habituel de Benzema, puis ont sauvé après l’arrêt de l’homme du match Courtois. Nous devons le baptiser l’homme miracle à ce stade. Il est cependant le 8ème meilleur gardien selon les résultats finaux du Trophée Yashin (équivalent au Ballon d’or pour les gardiens). C’est vrai, les électeurs de ce prix estimé pensent en quelque sorte qu’il y a 7 meilleurs gardiens de but. Marcelino peut également se sentir lésé de ne rien tirer de ce match car son équipe avait un xG de 2,7. Le jeu a été couvert en détail dans la réaction immédiate, 3 réponses et 3 questions et les notes des joueurs ainsi que le podcast Managing Madrid.

Marcelino dans son équipe ne prend pas de risques ce soir (et c’est un thème toute la saison) : « Je suis entraîneur depuis de nombreuses années et je n’ai pas vu ça de ma vie » Le xG de l’Athletic ce soir était de 2,7 (un sommet de la saison pour un adversaire du Real Madrid) – Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 1er décembre 2021

Alors pourquoi Ancelotti ne tourne-t-il pas ?

Un rapport intéressant d’Edu Pidal d’Onda Cero indique qu’après le match nul contre Villarreal et la défaite contre le shérif et l’Espanyol, il y a eu une conversation importante entre Ancelotti et une personne en qui il a confiance dans le club, qui lui a recommandé de moins tourner et de jouer avec les meilleurs. . Maintenant on ne sait pas si c’est authentique ou pas mais le coach a très peu tourné depuis et l’équipe compte désormais 9 victoires et 1 nul sur les dix derniers matchs.

Carlo pourrait être contraint de faire une rotation bientôt, car Casemiro est désormais sur 4 cartons jaunes avec le derby de Madrid qui se profile. Ce serait peut-être mieux s’il se reposait contre la Sociedad. L’entraîneur doit tenir compte des signes avant-coureurs du match contre Bilbao si les Blancos veulent se retrouver avec un trophée à la fin de la saison.

Qui est Marvel ?

Question étrange à poser sur un blog de football que je connais, mais Los Blancos ont en fait un joueur nommé Marvel qui a récemment attiré l’attention du président Florentino Perez après avoir impressionné lors de ses premières apparitions pour le Real Madrid Castilla. Marvelous Antolin Garzon – connu par la plupart sous le nom de Marvel est un défenseur central de 18 ans très apprécié qui, beaucoup espèrent pouvoir faire cette transition vers la première équipe dans les années à venir. Il a impressionné tous ceux qui l’ont regardé jusqu’à présent cette saison, avec la façon dont il a géré l’ascension vers l’équipe madrilène de Castilla particulièrement accrocheuse.

Marvel a disputé ses trois premiers matches dans le troisième niveau du football espagnol pour l’équipe réserve du club en octobre, démontrant à la fois ses capacités footballistiques et son sang-froid pour l’équipe de Raul.

Sa meilleure performance est survenue lors d’un match nul 0-0 contre Barcelone B dans le « Miniclasico », après quoi le président madrilène Florentino Perez est entré dans le vestiaire pour féliciter Marvel pour sa superbe performance en gardant les Blaugrana à distance.