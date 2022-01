Sujet ouvert : 2 janvier 2022

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

C’est le jour du match !

Notre liste d’équipe pour le jeu est:

Les seuls joueurs qui ne se sont pas entraînés avec l’équipe hier étaient les blessés Carvajal et Bale, et les toujours positifs au Covid-19 Jovic et Vinicius Junior. Camavinga est suspendu pour ce match. Peut-être que vous ne l’avez pas remarqué, mais après beaucoup de temps, Ceballos est de retour dans l’équipe.

Selon AS, Hazard commence dans ce match. Courtois démarre également. Lunin débutera contre Alcoyano mercredi.

Commentaires d’Alaba.

Je voulais le numéro 27, mon numéro habituel. Mais les règles de la Liga ne le permettent pas. Le club voulait que je porte le numéro 4, un numéro spécial – Ramos le portait, avant lui c’était Hierro. Je le porte avec fierté. Nous n’appuyons pas aussi haut et ne jouons pas avec une ligne défensive élevée comme je l’ai fait avec le Bayern sous Flick. C’est quelque chose que j’ai remarqué rapidement. Toutes les équipes ici en Liga dépendent de la construction de l’arrière. Dans les vestiaires du Real Madrid, de nombreux coéquipiers ne parlent pas anglais, ce qui m’oblige à parler espagnol. Je comprends bien l’espagnol, mais donner une interview dans cette langue… ce serait autre chose.

Rumeurs de transfert.

Selon Tomás Gonzáles-Martín, journaliste qui couvre le Real Madrid pour ABC Deportes, Mbappé devrait signer un accord avec le Real Madrid pour un contrat de 6 ans, avec un salaire de 21 millions d’euros et une prime de signature de 40 millions d’euros. L’annonce ne sera faite qu’à la fin de la saison. L’avocat de Mbappé a décliné 3 offres du PSG proposant au joueur un salaire de 36 millions d’euros ! J’espère que nous appelons tous à célébrer une image similaire à celle ci-dessous :

Le Real n’envisage apparemment pas de signer Rüdinger, après avoir demandé une signature de bonus de 20 millions d’euros. Tel que rapporté par Navarrete, le club pense que l’agent du joueur utilise le Real Madrid pour des offres élevées. Le club pense que la défense est bien couverte par Militão et Alaba et se concentre sur la signature d’un défenseur central plus jeune avec le départ de Vallejo.

Fabrizio Romano a rejeté toutes les rumeurs concernant un transfert de Haaland en janvier. Il ne se passera rien en janvier, même son prochain club ne sera pas décidé si tôt. Cela prendra du temps. Selon AS, Haaland a répondu aux fans de Marbella, en Espagne, où il passe ses vacances : « Je jouerai ici, en Espagne »