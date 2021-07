Sujet ouvert : 2 juillet 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Espagne vs Suisse à 12h EST / 18h CET. Lieu : Stade Krestovsky, Saint-Pétersbourg, Russie

Au fait, Morata dit qu’il sait pourquoi il est hué par les fans :

Belgique vs Italie à 15h00 CET / 21h00 CET Lieu : Allianz Arena, Munich, Allemagne

Non-dépenses du Real Madrid

Ce qui va se passer avec Bale à discuter

Sergio ne fera pas signe à Neymar de se lever de sitôt

Benzema a joué un grand rôle dans l’arrêt sur penalty de Lloris

Un madrilène a remarqué Florentino Perez dans la rue

La Fédération RM Arab Peñas a été lancée

En règle générale, il faut un certain temps pour qu’un nouveau joueur absorbe et apprécie les attentes de la communauté du Real Madrid. Selon les entraîneurs, depuis le début, Ronaldo a toujours été un travailleur incroyablement acharné et s’entraîne et s’entraîne avec autant d’intensité qu’il joue dans un match. Tous les entraîneurs parlent de la façon dont il donne un merveilleux exemple et a une incroyable mentalité de gagnant. Son corps sculpté est un rappel visible aux coéquipiers et aux membres de la communauté de son dévouement et de son engagement.

Cristiano Ronaldo s’exerce dans trois domaines clés : tactique (conscience, compréhension, prise de décision et scénarios de but), physique (vitesse, force, endurance et agilité) et technique (les bases, les passes, le tir, les mouvements, les virages et d’autres compétences pour dominer un contre un). Il travaille constamment sur des jeux à une touche et à deux touches (avec de nombreuses répétitions à la fois), ainsi que des mouvements qui deviennent imprévisibles et donc très difficiles à défendre. Il passe du temps dans la salle vidéo à étudier les tendances des autres joueurs. Les entraîneurs ajoutent que Ronaldo a la « personnalité », la mentalité et l’attitude gagnantes.

Les entraîneurs ont souligné que ce qui passe inaperçu sur le terrain, c’est la façon dont il a ajusté son jeu pour augmenter l’efficacité de l’équipe dans son ensemble. Il a appris à créer de l’espace et à utiliser le physique qu’il a ajouté à son corps et à son jeu pour donner plus d’opportunités à ses coéquipiers. Les entraîneurs ont décrit comment il a fait de légers ajustements pour aider l’ensemble de l’équipe lorsque Bale a rejoint. Tous les joueurs ont dit qu’il était un excellent coéquipier et savait quand et comment dissiper la pression avec un bon sens de l’humour ou unir l’équipe avec des rituels ludiques (par exemple, le cri de guerre de Ronaldo et de l’équipe est “Siiiiii”). Bien qu’il soit connu pour marquer des buts, il assiste et prépare discrètement ses coéquipiers, leur permettant de marquer. En 2014-2015, il était le meilleur passeur du Real Madrid avec vingt-deux en cinquante-quatre apparitions. Même sans ballon, Ronaldo aide l’équipe. Les entraîneurs ont souligné les possessions supplémentaires que Ronaldo crée pour son équipe avec sa vitesse et son intensité en faisant pression sur les gardiens de but ou les joueurs défensifs pour faire des passes rapides et longues qui sont souvent infructueuses.