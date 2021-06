Sujet ouvert : 2 juin 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Le fil d’aujourd’hui est une édition spéciale Juninho !

Nous avons un nouvel entraîneur !

Moins d’une semaine après que Zidane a annoncé sa démission, le Real Madrid a nommé son nouvel entraîneur. Bon retour, Don Carlo ! Carlo a également un ancien joueur parmi ses assistants :

Álvaro @aarbeloa17 sera l’entraîneur adjoint d’Ancelotti. [Marca] – Infos Real Madrid ³⁴ (@RMadridInfo) 1er juin 2021

Plusieurs rumeurs sur les joueurs

Lucaz Vazquez a renouvelé son contrat jusqu’en 2024 ; Ramos s’en va. Le club a retiré l’offre de la table ; Ramos a appelé les joueurs de l’équipe pour leur dire de ne pas accepter les réductions de salaire, car l’argent n’irait qu’à la signature de Mbappé ; Le départ de Ramos sera bruyant et violent ; Varane ne renouvellera pas son contrat. Real accepte une offre entre 35 et 40 millions d’euros ; Sept joueurs le feront cet été, mais Bale, Hazard et Marcelo devraient rester ; Il n’y aura qu’une seule grosse signature cet été.

Pourquoi Managing Madrid doit être plus enthousiasmé par Luis Campos

Une lettre de Juninho

L’ère Galactico telle que nous la connaissons est morte. Permettez-moi de répéter : l’ère Galactico est morte.

Dans un monde de la Liga terrorisé par une pandémie mondiale, les droits de diffusion EPL, les fonds souverains finançant des projets sportifs, l’analyse Benzema de N!nja_kachoRI et Ed Woodward dépensant 97 millions de dollars pour Harry Maguire, le Real Madrid ne peut pas acheter toutes les superstars illustres qui ont un fantastique Campagne Coupe du monde. Sans plonger dans les détails de la capacité financière du Real, croyez-moi quand je dis qu’il ne faut plus jamais s’attendre à une fenêtre de transfert comme celle de 2009. Il est inefficace et sans doute illogique de dépenser plus de 100 m sur un seul joueur, ce qui peut immédiatement se déprécier en raison de blessures ou d’autres événements imprévus (par exemple, Eden Hazard).

Par conséquent, le Real Madrid a besoin d’une approche alternative. Le Real Madrid doit développer un projet sportif plutôt que la collection d’une décennie de brillants talents individuels qui se trouvent sous la direction d’un brillant entraîneur. Et je suis ici pour vous dire que ce projet pourrait être mené par Luis Campos.

Luis Campos est un directeur sportif renommé possédant une connaissance approfondie du développement d’équipes et potentiellement l’un des meilleurs réseaux de recrutement dans le football. Il a d’abord travaillé comme éclaireur pour José Mourinho pendant son mandat de trois ans à Madrid et a depuis reconstruit Monaco et Lille. Au cours de la troisième année de chacun de ses mandats de directeur sportif, Monaco et Lille de Luis Campos ont tous deux remporté la Ligue 1, malgré une fraction du budget de dépenses du PSG. Son CV parle de lui-même.

Alors maintenant, respirez profondément et imaginez ce qu’il peut faire ici. Imaginez Luis Campos avec notre soutien financier, des éclaireurs supplémentaires, La Fabrica et la marque Real Madrid. Les possibilités pourraient être illimitées. On pourrait éviter d’acheter différentes versions du même ailier gauche brésilien. Nous pourrions prêter Kubo/Reiner à des équipes dignes de la Liga. Nous pouvons générer davantage de bénéfices en vendant de jeunes talents qui ne sont pas tout à fait de la qualité du Real Madrid, et potentiellement arrêter de regarder nos plus grands jeunes talents réussir dans d’autres clubs (par exemple, Theo Hernandez, Marcos Llorente, Mateo Kovacic, etc.). De plus, la porte tournante de nos nominations managériales ne doit pas entraver les objectifs à long terme du club. Un chef cuisinier achètera les produits d’épicerie et veillera à ce qu’ils soient cuits dans un repas à quatre plats étoilé Michelin.

Maintenant je comprends ton hésitation. Perez donnera-t-il à Campos le temps et le pouvoir de construire ce projet ? Je ne sais pas. Les fans seront-ils patients tout au long de ce processus ? Je ne sais pas. Allons-nous arrêter d’acheter des Galacticos ? Douteux. Campos réussira-t-il ? Je ne sais pas.

Cependant, pour la première fois depuis près d’une décennie, le Real Madrid peut permettre à un véritable esprit footballeur de construire la prochaine ère.

La marque la plus valorisée du football pourrait redevenir un Club De Futbol.

Sincèrement,

Juninho.