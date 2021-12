Sujet ouvert : 20 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Travailler à travers le traumatisme à bloc bas

Une tentative de thérapie d’après-match et de parler de ce qui s’est passé.

C’était le dernier match de l’année au Santiago Bernabeu. Il n’y a aucun moyen d’esquiver ou de détourner notre attention. Cinq points d’avance sur Séville – qui a un match en moins – et nous avons réussi un nul angoissant. Cadix a encombré la zone autour de la surface avec jusqu’à dix joueurs. La plupart du temps, il semblait que quinze joueurs étaient emballés dans la boîte. Ils ont eu quelques aventures symboliques dans notre moitié, mais rien de réel engagement. C’était un traumatisme qui s’est déjà produit et qui se reproduira probablement.

En première mi-temps, le Real Madrid a utilisé la tactique de surcharger la zone aile droite/milieu droit. Valverde, Vazquez et Hazard se sont relayés ou souvent en tandem pour s’enfoncer profondément dans le troisième attaquant; ils avaient beaucoup de carburant dans le réservoir. L’idée étant qu’il devrait ouvrir le large à gauche pour Vinicius Junior et Ferland Mendy. Le problème était que Cadix a simplement donné au Real Madrid l’espace qu’il voulait en bas à droite, mais a refusé l’entrée dans la surface sur l’herbe. Cela a donné lieu à une situation où le Real Madrid s’est retrouvé avec des opportunités gratuites de jouer des ballons de la zone du milieu de terrain droit dans la zone autour du point de penalty. Et nous avons essayé cela plus de fois qu’il n’était sain. Des ballons aveugles et pleins d’espoir lancés en l’air ont été dégagés longtemps en touche ou attrapés sans contredit par le gardien de Cadix, Jeremias Ledesma. Nous avons été entraînés dans un piège tactique et, bon sang, avons tenté de le traverser. En général, il peut être judicieux de prendre ce que votre adversaire vous propose, mais pas lorsque cela signifie jouer des balles dans une masse de chemises jaunes. S’il s’agissait d’un match d’échecs, les sacrifices de Cadix les placeraient bien dans ce que les supercalculateurs diraient être un avantage statistique.

La seconde mi-temps a montré beaucoup d’amélioration sur cette tactique. Nos milieux de terrain et nos ailiers ont patiemment retiré le ballon au lieu de faire ces croix diagonales aveugles. Nous avons recherché des combinaisons impliquant des attaquants qui se chevauchent pour trancher les défenseurs et pénétrer profondément dans la zone centrale de la surface. En toute justice pour notre attaque globale et pour le plan de match d’Ancelotti, il s’agissait souvent de jeux bien travaillés avec des touches et des coups qui sont normalement impossibles à arrêter lorsqu’ils sont bien exécutés. Le problème était qu’au coup de grâce, au moins trois joueurs vêtus de jaune occupaient encore l’espace de notre finisher. Nous avons martelé coup après coup dirigé vers les coins du filet, seulement pour trouver les tibias des défenseurs de Cadix. Un certain nombre de fois, les Blancos ont coupé des passes incisives qui ont contourné les défenseurs – Kroos et Valverde en ont frappé quelques bonnes – mais encore une fois, les défenseurs ont simplement obstrué l’espace de Vini ou de Benzema, rendant impossible les manœuvres.

Quel a été le problème pour nos attaquants de trouver de l’espace pour finir ? Trouver des joueurs individuels sur lesquels choisir est trop facile, car ce fut un long match avec de nombreux joueurs différents, dont certains sont censés être des stars de classe mondiale, n’ayant pas réussi à convertir leurs chances créées par l’équipe. Une suggestion est la suivante : il y a peut-être trop de méthode, de mesure et de contrôle dans ces jeux à faible bloc dans le dernier tiers. Avec le brillant trio de milieu de terrain du Real Madrid et le mouvement habile de faux neuf de Benzema pour créer des surcharges, cette technique, ce contrôle et cette vision magistraux ont été notre plate-forme déterminante sur laquelle des attaques créatives peuvent être construites. Peut-être que plus de chaos et une vitesse de jeu frénétique permettraient à des attaques d’émerger d’une manière que des équipes comme Cadix qui étudient nos bandes ne peuvent pas prévoir. La condition préalable à ce bon chaos offensif, cependant, est que le Real Madrid s’ouvre volontairement à l’envers de la médaille : devoir récupérer davantage le ballon en transition et chasser les attaques, un style de jeu que nous avons appris plus tôt cette saison ne privilégier notre personnel au style dominant et à la mobilité en baisse. En fin de compte, nous sommes qui nous sommes pour le moment ; nos meilleurs joueurs sont plus du type technique, élégant et cérébral, plutôt que ceux qui prospèrent dans le chaos et un style de football plus intense mais moins technique. Nous devons embrasser qui nous sommes, nos forces et nos faiblesses, et travailler avec plus de diligence pour trouver des moyens intelligents de briser les équipes à faible bloc.

La question de Kiyan au patron de Cadix

Notre propre Kiyan Sobhani a interrogé Cervera sur le plan défensif de son équipe pour maîtriser Vinicius Jr et Eden Hazard, en particulier en première mi-temps. « Nous avons décidé de donner à Vinicius de l’espace pour aller vers la ligne de base, mais nous avons dit à nos joueurs que chaque fois qu’il essayait de couper à l’intérieur, ils devaient le fermer et être là », a déclaré Cervera. « Pour Hazard, nous n’avons rien prévu de particulier, mais pour Vinicius, c’est ce que nous avons recherché : donnez-lui la ligne de base pour qu’il puisse traverser mais jamais le centre »

C’est une tactique d’approche défensive de Vinicius à laquelle lui et le club devront faire face.

L’après-match d’Ancelotti

Ce que dit monsieur est vrai, n’est-ce pas ?

️ @MrAncelotti : « On a tout donné de la première minute jusqu’à la fin. Cette fois ça n’a pas marché mais je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Certains matchs sont comme ça. On a mérité les 3 points mais parfois toi non méritez de gagner et vous le faites. Nous devons continuer. » pic.twitter.com/mSqlTKAE6z – Real Madrid CF (@realmadriden) 19 décembre 2021

Peter Federico a acquis une première expérience en équipe et de gros caractères

Il n’est pas entré dans le match, mais sa présence était toujours une nouvelle excitante pour La Fabrica et pour les fans des jeunes joueurs du Real Madrid.

AS s’entretient avec le coach qui l’a trouvé :

L’entraîneur des jeunes Xavi García Ferré, qui a découvert Peter il y a huit ans et qui a eu une grande influence sur son développement, s’est entretenu avec AS pour revenir sur le déménagement du joueur à Madrid à l’âge de 13 ans – et expliquer ce que le Bernabéu peut attendre du jeune Espagnol. Quand Peter a-t-il attiré votre attention? En 2013/14, alors qu’il était joueur des moins de 12 ans […]. Dès le premier instant, vous pouviez voir que c’était un joueur qui faisait la différence ; il a joué avec un degré de flair qui aurait été plus caractéristique d’un Brésilien. Il n’a eu aucune hésitation à prendre des joueurs et était une bouilloire différente de tout autre garçon que j’avais vu auparavant. J’ai tout de suite su qu’il réussirait en tant que professionnel ; Je n’ai jamais douté de ça.

Si vous l’avez manqué, assurez-vous de regarder :

Hazard a mérité ce départ

Don Ancelotti a déclaré qu’il ne s’agissait pas des blessures des autres joueurs. Hazard s’est entraîné dur et a bien mérité ce début. Que vous soyez un supporter d’Eden ou que vous souhaitiez le voir jouer ailleurs la saison prochaine, c’est une évolution positive qu’il ait joué dans ce match et enregistré les minutes pour le club.

Il va commencer. Pas à cause des absences. Il s’est très bien entraîné. Sa mentalité n’a pas changé : il a toujours la même envie et la même motivation, et il va jouer car il s’est bien entraîné et il le mérite. Le problème, c’est qu’il n’a pas toujours pu s’entraîner à 100%.

Une belle frappe d’Athénée du Real Madrid

Athenea del Castillo (21 ans, espagnole, attaquante) est une brillante joueuse du Real Madrid Femenino et celle-ci est à ne pas manquer :

Si quelqu’un a d’autres pièces ou vidéos du Real Madrid Femenino qu’il juge dignes de mention, partagez-le.