Sujet ouvert : 20 juillet 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Marca a rapporté que Risquer a maintenant été mis sur le marché des transferts par notre club alors que nous tentons de réduire notre masse salariale (pour le projet Mbappe), citant Risquer en tant que joueur avec les blessures les plus chères, battant notre propre légendaire Gareth Bale. Il s’agit des salaires qui lui ont été versés pendant qu’il était blessé, avec un chiffre de 17 millions d’euros en salaire sur 2 saisons. Hazard a ouvertement déclaré qu’il n’avait pas l’intention de laisser le Real Madrid en échec, mais je ne suis pas sûr que notre club puisse se permettre de lui donner une autre saison pour se racheter. Malheureusement, en raison d’une blessure et d’une incapacité de longue date à rester en forme, Hazard est devenu la cible de toutes les blagues… et je ne plaisante pas.

Selon ESPN, Varane est sur le point de terminer son transfert à Man Utd. Je le dis depuis des semaines qu’il est déjà un joueur de Man Utd, avec seulement les frais de transfert à convenir dans les deux clubs (environ 58 millions environ). Quel été de perdre nos deux CB de départ, mais c’est ce qui arrive quand la « transition » inexistante est retardée, ou tout simplement inexistante. Une traction dure se produit toujours. Je ne reproche pas à Varane de ne pas vouloir rester et de faire face aux douleurs de croissance de nos jeunes en développement, tout en regardant notre club lui demander des réductions de salaire, ou de risquer une autre année de sa vie et d’attendre qu’Eden Hazard soit enfin s’adapter et contribuer à notre attaque sur une base cohérente. Quand il peut toujours aller gagner plus d’argent ailleurs (12 MIL nets après impôts, bien plus que le petit renouvellement que nous lui avons proposé). Même s’il s’agit d’un manager/club dont la principale priorité est de terminer dans le top 4, parlez moins de gagner des trophées. Pas comme si nous étions capables de concourir correctement pour les trophées non plus. Ce qui est fou, c’est qu’il part dans la fleur de l’âge. Très, très peu de joueurs quittent le Real Madrid à leur apogée.

C’est un joueur dont nous aurions dû régler son transfert il y a longtemps (il y a 3 saisons), maintenant nous devrons faire face aux ramifications politiques de le garder aux côtés de ses gros salaires dont il n’a pas subi de baisse de salaire quand demandé par le club. Bale est donc désormais un joueur non-UE par AS. Nous n’avons que 3 places dans l’équipe pour les joueurs non européens et nous sommes déjà trop occupés dans ces places avec Vinicius, Rodrygo, Militao, etc. il va falloir passer un appel concernant notre trio brésilien. Dans le pire des cas, notre club fait ce qui est juste et parvient à un accord mutuel pour annuler le contrat de Bale en lui donnant ses 25 millions du 50 Man Utd nous donne pour Varane et nous mettons fin à cette longue relation aigre. Pas besoin de dragon pour une autre saison (voyez ce que j’ai fait là-bas? dragon gallois? DRAG-ON??? bah dum tiss, je suis là toute la semaine les gars lol). Dans le pire des cas, nous gardons la balle pour sa dernière saison et renvoyons Vini/Rodrygo à Castilla, ce qui compliquera notre utilisation pendant la saison régulière et entravera potentiellement leur développement, ou nous les prêtons, un autre risque.

Nous aurions également offert du vinicius à Man Utd. Ce qui signifie que nous pourrions en fait prévoir de garder la balle une autre saison…

Kubo s’apprête à signer pour la Real Sociedad, j’espère que cela se terminera bien pour Kubo en tant qu’OMI, il est bien meilleur que leurs propres perspectives. Oyarzabal a été l’un des joueurs les plus frustrants à surveiller pour l’Espagne pendant les euros. Nous avons récemment fait match nul contre le Rayo Vallecano dans une sorte de mêlée amicale.