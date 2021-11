Sujet ouvert : 20 novembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Et la menace aérienne du Real Madrid ?

En parlant de long terme, une ligne de front composée de Mbappe, Vini Jr. et Rodrygo n’est décidément pas grande. Aucun de ces joueurs n’a tendance à marquer des buts avec des ballons volant dans les airs.

La compétence de tête peut être améliorée, mais il faut un instinct particulier, une sorte d’intrépidité, pour être prêt à sacrifier le corps pour gagner la tentative de marquer. Un prédateur aérien de la surface de réparation est un type de joueur qui, à l’âge adulte, l’est ou ne l’est pas.

On pourrait dire que c’est bien. Les ailiers courts et rapides sont un cauchemar total à défendre. Aucun doute là-dessus, n’importe quel grand dos central le confirmera. Ils marqueront de nombreuses autres manières, et vous pouvez toujours apporter de la hauteur et du muscle de la tête à partir d’autres positions.

Mais encore, cette ligne avancée n’est-elle pas une reddition de la menace aérienne ? De plus, nous avons beaucoup de joueurs rapides qui envoient des croix de qualité. De multiples façons d’attaquer sont sûrement plus productives que toujours la réduction des pieds. C’est un sentiment indomptable pour l’équipe d’avoir le grand gars en première ligne pour obtenir un but de la tête trop facile à l’occasion.

C’est peut-être pour cela que Papa Flo a toujours une longueur d’avance :

Bild rapporte que le Real Madrid est toujours le désir central de Haaland.

Valverde est toujours en convalescence et part pour dimanche

Cette nouvelle est logique car il n’a pas pu s’entraîner avec l’équipe et ne serait donc pas en condition d’être à son meilleur. C’est un coup dur pour le voir s’affirmer au poste de milieu de terrain du Real Madrid.

| Fede Valverde n’a pas récupéré à temps et il est HORS du match contre Grenade. @melchorcope [ ] — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 19 novembre 2021

Gareth Bale a été confronté à des fans en dehors du Valdebebas

Bien qu’il y ait des raisons de contester la façon dont Bale a traité son devoir et sa responsabilité en tant que membre du Real Madrid, ce type de confrontation hostile n’est en aucun cas la bonne façon d’exprimer cette frustration. Les Madridistas doivent toujours maintenir un respect fondamental pour les joueurs du club.

Marca a posté un débat sur le sujet : Le débat Bale : Légende ou déception ?

Ramos pourrait être prêt à entrer sur le terrain pour le PSG

El Capitan est toujours l’incarnation du Real Madrid. Aucune quantité de temps ne rendra cette image normale.

Via InfiniteMadrid: Le nouveau Bernabeu sera un méga-bénéfice

️ Avec le nouveau Bernabéu, le chiffre d’affaires annuel du Real Madrid devrait atteindre 1 milliard d’euros en 2023. @abc_es – Madrid infini (@InfiniteMadrid) 19 novembre 2021

Heureusement, car le marketing international de la Liga à travers le monde et particulièrement aux États-Unis est encore catastrophique. Les seuls clients qui voient ces matchs sont ceux qui sont prêts à payer pour des services de streaming individuels en plus de leurs abonnements au câble normaux.

Pendant ce temps, l’EPL a vendu ses droits de diffusion aux États-Unis pour deux milliards de livres et les Américains peuvent regarder les meilleurs matchs sans avoir à se soucier d’acheter des abonnements à des streams.

Entretien du terrain de Bernabeu

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi l’herbe a deux nuances de vert, à quoi ressemble l’entretien quotidien, comment la photosynthèse se produit-elle de manière si uniforme dans tous les domaines, ou ce que l’équipe au sol prend en compte dans son travail le jour du match, alors cette vidéo répondra toutes ces questions :