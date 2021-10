Sujet ouvert : 20 octobre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Quelle victoire !

Los Blancos sont enfin de retour avec une victoire convaincante. Carlo a évoqué le 4-3-3 en conférence de presse et c’est ce système qu’il a opté pour ce match. Le match a été couvert dans les articles Réaction immédiate et Trois questions et trois réponses.

Benzema a été considéré comme l’Homme du match !

Coupe du monde tous les 2 ans.

Selon El Larguero, la FIFA a déclaré à toutes les équipes nationales qu’elle prévoyait d’organiser une Coupe du monde tous les 2 ans à partir de 2026.

Selon le rapport ESPN, l’étude pour que cela se produise est réalisée par l’ancien manager d’Arsenal, Arsène Wenger. L’un des objectifs de la FIFA est de rendre le football international plus important. Wenger pense que plus de coupes du monde stimuleront tous les aspects du football, car l’une de ses idées est d’avoir moins de pauses internationales au cours de la saison. De plus, il y aura des groupes de 4 nations qui disputeront seulement six matchs de qualification, ce qui rendra les choses plus excitantes. Wenger propose également 25 jours de repos pour les joueurs après les tournois internationaux.

Qu’est-ce que tu penses?

Sondage

La coupe du monde doit-elle avoir lieu tous les 2 ans ?