Sujet ouvert : 20 septembre 2021

Mestalla conquise !!!

Los Che a toujours troublé Madrid au Mestalla et le match signifiait généralement des points perdus pour Los Blancos. Pas cette fois. Entrent Vinicius Henry et Big Benz. Les deux joueurs figuraient à nouveau sur la feuille de match et ont maintenant respectivement cinq et six buts. Le jeu a été largement couvert dans la réaction immédiate, 3 réponses et 3 questions, les notes des joueurs et la gestion du podcast madrid.

Avons-nous besoin de jouer avec un destroyer sous Ancelotti ?

Le football offensif fluide est de retour et avec cela la question de savoir si un joueur de type destroyer est requis dans le système de Carlo Anchlotti ? Casemiro n’a pas été lui-même et avec le vieillissement de Modric également, notre milieu de terrain est écrasé par des équipes qui, au moins sur le papier, ne devraient pas faire cela à Casemiro ou Modric.

Rien ne dure éternellement, surtout au Real Madrid, mais ce qui est inquiétant, c’est que si Modric a 36 ans, Casemiro est censé être dans ses premières années. Dans le système de Zidane, Casemiro était essentiel mais cela ne semble pas le cas (sans jeu de mots) dans le système de Carlo. En plus de cela, avec le jeune Camavinga jouant comme s’il était ici depuis des années, je ne pense pas que la place du destroyer dans la formation de départ devrait être garantie. Je serais intéressé de voir si nous pouvons nous débrouiller sans Casemiro au milieu de terrain en mettant un ballon de milieu de terrain dans la formation de départ. Carlo a même reconnu que les remplaçants avaient changé la donne. Nous ne pouvons pas compter sur des retours si nous voulons nous retrouver avec la Liga cette saison. Qu’en pensez-vous?

Je vais juste laisser ça dehors !!

Meilleur joueur de la Liga actuellement.