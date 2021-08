Sujet ouvert : 21 août 2021

in

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Comment tout a changé pour Odegaard un jour à Valdebebas.

Odegaard n’avait jamais imaginé qu’il serait de retour à l’Emirates Stadium si tôt, son message d’adieu du 3 juillet ayant semblé être permanent.

L’ancienne star de la jeunesse de Stromsgodset était prête à enfin avoir une chance à l’Estadio Santiago Bernabeu, avec Zinedine Zidane n’étant plus en place, il semblait certain qu’il jouerait enfin. Cependant, fin juillet, il y a eu une réunion avec le nouvel Ancelotti, au cours de laquelle l’avenir d’Odegaard a été discuté.

L’entraîneur italien a expliqué à Odegaard qu’il était en fait assez loin dans la hiérarchie au milieu de terrain, allant même jusqu’à expliquer en conférence de presse qu’Odegaard se battait contre huit autres joueurs. Au lieu de recevoir des encouragements d’Ancelotti, ou même une feuille de route pour le onze de départ s’il se produisait à l’entraînement, on lui a simplement dit qu’il n’était rien de plus qu’une équipe, quelque chose qu’il ne pouvait pas accepter.

Ainsi, il a transmis le désir de quitter le Real Madrid à son agent et père, ce qui a ramené Arsenal en jeu, bien que les Gunners aient estimé que leurs chances étaient lointaines et aient à leur tour commencé à chercher une alternative à James Maddison.

Kiyan parle également de tout ce qui a contribué à la séparation du joueur et du club après 6 ans.

Prolongation de contrat avec Fede sur les cartes.

Fede est déjà signé jusqu’en 2025, alors pourquoi une prolongation de contrat est-elle discutée si tôt ? Le Real Madrid poursuit une politique de continuité pour les membres les plus importants de son effectif. Les derniers à être officialisés sont Thibaut Cortouis et Benzema. Depuis les bureaux de Santiago Bernabeu, Fede est considéré comme «intouchable», car il est considéré non seulement comme un joueur du présent, mais aussi comme un pilier sur lequel construire l’avenir du club. Avec ce nouveau document, il vise à assurer sa continuité pratiquement pour la prochaine décennie, ainsi qu’à revoir son salaire en fonction de la performance offerte.

ICYMI : Ricardo Carvalho explique pourquoi il a été plus difficile de s’adapter à Madrid qu’à Londres.

L’article de Matt Wiltse décompose l’explication du Portugais sur les différences entre les vestiaires de Chelsea et du Real Madrid dans une interview avec FourFourTwo. Vérifiez-le.