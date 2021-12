Sujet ouvert : 21 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Le match de demain à Bilbao

Le Real Madrid les a affrontés récemment (1er décembre). Si vous vous en souvenez, nous avons lancé le match d’un bon coup de rasoir, faisant preuve d’une préparation et d’une mentalité solides. Après environ 65 minutes, notre énergie a visiblement baissé. Les madrilènes du monde entier ont gémi à l’unisson : « Qu’est-ce qui se passe avec les rotations ? Cela s’est produit en 2014. » – un sujet qui est maintenant réduit en bouillie. Le Real Madrid a été efficace dans la progression du ballon comme toujours et a généré des attaques autour de la surface. Nous avons pris l’avantage grâce à un tir mal joué de Luka Modric devant le but qui est allé directement dans le pied de Karim Benzema. Los Blancos ont en fait été assiégés en seconde période par l’Athletic Club, sauvés uniquement par la maladresse d’Iñaki Williams dans la surface de réparation de 18 mètres. Alaba et Militao ont tous deux eu des nuits libres avec les attaquants qui ont réussi à trouver de l’espace entre les deux pour tirer. Le Real Madrid lors de la réunion précédente a choisi de simplement dégager et de soulager la pression. Verrons-nous cet abandon inhabituel de possession ? Casemiro est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. C’est un match clé et difficile, avec Séville qui nous respire. Une idée des attentes pour demain ? Laissez le vôtre dans les commentaires.

Les temps forts du 1er décembre :

Première activité d’équipe au Valdebebas

Les joueurs du Real Madrid pouvaient être vus sur le terrain aujourd’hui. Voici Camavinga se connectant avec Miguel Gutierrez dans le clip. Peter Federico était également impliqué. Ce sont des joueurs passionnants dont nous avons accumulé l’expérience.

Test COVID initial d’Isco : Positif

Pensées et souhaits à l’ancien joueur de Malaga qu’il soit autorisé à jouer.

Des nouvelles intéressantes sur l’ESL

| Les clubs de Super League travaillent toujours sur une nouvelle compétition au format ouvert qui commencerait dès qu’ils gagneraient contre l’UEFA devant les tribunaux, ce qui devrait avoir lieu à l’été 2022. Le nouveau projet a beaucoup de soutien dans les coulisses en Europe . @voz_populi #rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 20 décembre 2021

La partie sur le soutien généralisé à travers l’Europe est logique et crédible. Comme Florentino Perez l’a expliqué : Il y a deux raisons principales pour lesquelles l’ESL est devenu nécessaire : 1. La corruption de rang de la FIFA et de l’UEFA a conduit à une situation où le football européen et ses règles sur la façon dont les clubs peuvent être financés sont littéralement contrôlés par l’État. équipes qui peuvent contourner les règles précédentes parce qu’elles ont pris le contrôle du Comité Exécutif. Aujourd’hui, nous avons des cas comme celui d’Alexander Ceferin qui s’octroie discrètement une augmentation au plus fort de la fermeture de la pandémie de 2020 jusqu’à environ trois millions d’euros par an. 2. Certains des plus grands clubs d’Europe étant littéralement soutenus financièrement par les États (par exemple, le PSG, Man City, Newcastle), tout concept de système de fair-play financier établi au-delà des frontières européennes est devenu nul et non avenu. Les clubs ne peuvent pas rivaliser avec des équipes financées par les économies des nations, ou ils seront obligés de faire quelque chose de similaire, mais il existe des problèmes politiques et éthiques fondamentaux avec les États-nations qui contrôlent et sont fortement impliqués dans des équipes compétitives. Le football est devenu gravement brisé en termes de règles du jeu financières équitables; seules les équipes atteignant le niveau exceptionnel du Real Madrid ou du Bayern peuvent vraiment rester à flot de manière compétitive sur le long terme et ce n’est pas un bel état pour le football.

Citation bizarre du jour

| Gianni Infantino (président de la FIFA) : « La Coupe du monde perd de son prestige si elle se déroule plus souvent ? Non, la Coupe du monde a du prestige en raison de sa qualité, peu importe la fréquence à laquelle elle est jouée. 40 ans au lieu de 4. » @deportescope #rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 20 décembre 2021

Le chef de la plus grande organisation de football ne devrait-il pas avoir un meilleur sens inné que cela ? C’est déstabilisant.

Infantino prétend que la Coupe du monde qui se déroule tous les quatre ans n’a rien à voir avec son prestige ? C’est faux, bien sûr. La rareté augmente son importance et tout le drame. Comment pourrait-on le voir autrement ? Le football de club surcharge déjà les joueurs avec les différentes compétitions. Les seules personnes qui semblent clairement en faveur de la biennale de la Coupe du monde sont littéralement sur la liste de paie ou de conseil de la FIFA, aussi triste que cela puisse être d’admettre des choses aussi cyniques.