Sujet ouvert : 21 juillet 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

La saga Mbappe continue de s’éterniser avec un tas de « il reste »… ah non ! « Il sera ici en août ». Les enfants de Jose Pedrerol sont toujours sous la guillotine car il est prêt à mettre fin à sa lignée sur ce seul coup, affirmant qu’il annoncera Mbappe au Real Madrid à la fin du mois prochain. Pendant ce temps, Nasser construit un mini Real Madrid pour Mbappe au PSG.

Gareth Frank Bale aurait décidé de rester avec nous pour ce qui sera sa dernière saison, sans parler de renouveler son contrat. Il lui reste maintenant un an sur son énorme contrat, ce qui signifie que le Welsh Dragon devra jouer comme si c’était 2012 et 2013 et c’est sa dernière année à jouer pour Tottenham s’il veut même pouvoir demander à son prochain club de lui payer un salaire énorme. . Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il prendrait sa retraite du football après cette saison. Plus de temps pour le golf.

De nombreux rapports sont sortis indiquant que nous n’avons pas l’intention de signer qui que ce soit pour cette fenêtre de transfert. Évidemment, j’appelle taureau parce que cela pourrait compliquer les choses pour Ancelotti, qui doit maintenant faire face à une tâche ardue d’essayer de tirer le meilleur parti de certains joueurs fatigués, éprouvés et froids. Si nous voulons gagner un trophée cette saison sans signature adéquate, nous aurons besoin d’un miracle, besoin de chance folle, besoin de Vinicius pour redevenir le premier henry, besoin d’Asensio pour nous donner les 20 meilleures minutes de sa vie chaque à la fin de la seconde moitié, il a besoin de Ceballos pour devenir allergique aux médias et arrêter de leur parler, besoin d’Odriozola pour renoncer à sa citoyenneté espagnole et devenir le dani alves qu’il était destiné à être, et pour que Jorginho remporte le Ballon D’or 2021 . Je crois que nous pouvons le faire. Le football est en jeu, il doit être sauvé et nous sommes les héros autoproclamés pour le faire.

FIFA sont sur la bonne voie pour sauver le football de la destruction. Pour l’instant, ils testent actuellement de nouvelles règles qui sauveront le football de leurs propres mains. Et ces règles sont les suivantes :

Réduction du temps de jeu de 45 minutes à 30 minutes par mi-temps, et chaque fois qu’il y a une interruption, l’horloge s’arrête.

De 5 abonnés à Abonnements illimités

Temps morts carton jaune : Les joueurs qui reçoivent un carton jaune devront quitter le terrain pendant 5 minutes, tout comme la NBA/NFL.

Les remises en jeu à remplacer par les remises en jeu : Les joueurs pourront botter/pousser le ballon depuis la ligne de touche.

Dribbler dans les coins : Les joueurs pourront dribbler le ballon depuis le coin au lieu de se combiner avec des joueurs pour jouer le ballon.

Toutes ces règles sont encore testées et étudiées avant d’être présentées au conseil d’administration pour une mise en œuvre complète dans toutes les ligues.

La section des commentaires sera mise à jour et remaniée ce jeudi. Brahim a rejoint l’AC Milan pour un prêt de 2 ans. Alaba sera présenté demain à 12h30 CEST.