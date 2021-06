Sujet ouvert : 21 juin 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods avec lesquels vous joueriez totalement aux jeux de cartes : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre.

À ce stade, il semble que Brahim Diaz soit prêt pour le moment une autre déménagement de prêt à AC Mlan, cette fois probablement avec une option d’achat (sérieusement, j’en ai marre de ça… faites juste une offre solide pour acheter déjà). Pau Torres en tant qu’acquisition potentielle de CB pour Los Blancos n’a rien de nouveau, mais avec ces pages qui le rapportent, j’ai pensé vous le faire savoir.

ℹ️ Le Real Madrid espère signer Pau Torres en 2022, le joueur est également prêt à attendre. Madrid ne peut pas le signer cet été car il n’y a pas d’argent. [@diarioas] pic.twitter.com/p1ru2OZxlz – Madrid infini (@InfiniteMadrid) 19 juin 2021

Le Real Madrid a présenté Pau Torres comme une option pour signer à l’avenir. Ils ont été convaincus par le défenseur central de 24 ans mais ne peuvent pas se permettre de le faire atterrir cet été. Au lieu de cela, ils chercheront à le débarquer l’année prochaine. [SPORT] pic.twitter.com/tgBcdcYWFD — PF | Nouvelles des transferts (@PurelyFootball) 19 juin 2021

Goal rapporte que le Real Madrid s’intéresse à Dominic Calvert-Lewin. Ce n’est probablement qu’une rumeur en raison de l’arrivée de Carlo Ancelotti. N’oublions pas que DCL était en pleine forme la saison dernière. Est-ce que je crois celui-ci ? Non. Pourtant, pensez à celui-ci; Si le nom était Dominic Lewin-Calvert, les premières lettres s’écriraient « DLC ». Hein, que diriez-vous de ça pour le marketing hein !?

Cela semble être un choix intéressant. J’aimais bien le kit d’origine à l’époque. Je ne suis pas sur la lune, mais ça a l’air sympa. Je suppose qu’il sera absent ou que le troisième kit sera également violet, ce qui devrait rappeler de bons souvenirs aux Madridistas. Donc …. * Sceau d’approbation Nero *.

