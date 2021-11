Sujet ouvert : 21 novembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

C’est le jour du match !

La saison du Real Madrid est enfin de retour après ce qui semblait être deux mois, même si ce n’était que deux semaines.

La dernière fois que nous avons vu Los Blancos, ils ont pris de l’élan lors d’une victoire 2-1 sur un Rayo Vallecano décent. Ancelotti a changé de tactique par rapport au match précédent du Shakhtar où il avait anticipé avec précision la préparation de l’équipe ukrainienne pour passer par la presse. En conséquence, il a demandé à l’équipe de rester compacte jusqu’à ce qu’elle remporte le ballon au milieu. Contre Vallecano, les lignes ont été poussées vers le haut et le milieu de terrain a efficacement dominé la possession. C’était le football d’attaque classique du Real Madrid, vif et rapide, du début jusqu’à la 75e minute environ.

Eduardo Camavinga a pris le départ au milieu de terrain droit et a bien joué. Toni Kroos a été l’homme du match avec un but laser et un dégagement sur la ligne de but vers la fin du temps plein.

David Alaba a livré une passe décisive à Benzema pour le vainqueur final du match.

Cependant, dans les 15 à 20 dernières minutes du match, le Real Madrid a laissé son intensité chuter. Rademel Falcao a inscrit un but de la tête trop facile. Terminer les matchs en force est quelque chose que le Real Madrid cherchera à améliorer et ce sera quelque chose de clé à surveiller.

Hala Madrid !

Ole Gunnar Solskjær va être limogé

L’article dit que les Glazers espèrent que Zinedine Zidane prendra le relais.

Qu’est-ce que vous en pensez tous ?

« Merci mais non. » Manchester United a été construit stylistiquement dans l’ombre portée par Sir Alex Ferguson. Le football a changé depuis 2012. Son influence semble toujours se cacher dans les coulisses et c’est un héritage difficile à respirer. On peut voir pourquoi le club a finalement choisi Solskaer inexpérimenté dans ces circonstances. Ce n’était même pas juste pour Ole. Cet environnement a produit un modèle défectueux, du point de vue du personnel et de l’éthique de l’équipe.

Le noyau central de Man U, à l’exception de Varane, est exposé car – du moins en partie – ils sont trop lents et immobiles. La vitesse de rotation de Harry Maguire est comme celle d’un cuirassé de la Seconde Guerre mondiale; pourtant, les propriétaires le garderont probablement à cause du prix qu’ils ont payé. Même les défenseurs centraux ne peuvent pas se contenter aujourd’hui d’être quelque peu immobiles.

Un autre problème clé de ce club est la dynamique de leadership, un problème qui s’étend bien au-delà de la période de Solskaer. Les managers semblent tous avoir du mal à être sévères avec les gros ego quand ils sont pauvres. S’ils se mettent sur le banc, ils boudent. De plus, là où il y avait Roy Keane, il n’y a maintenant plus de noyau vétéran auquel les jeunes recherchent de l’énergie et de l’intensité, ou une main ferme pour les guider à travers les problèmes. Paul Pogba devrait être un roc du leadership sur le terrain et de l’organisation du jeu – car il est leur meilleur milieu de terrain et le plus expérimenté – mais comment un joueur qui s’abstient-il et fait-il des efforts médiocres peut-il souvent être ce leader ? Même avec un nouveau manager, les vieilles habitudes ont la vie dure. Bruno Fernandes serait probablement une figure de leader capable, mais il y a eu des rumeurs et des suggestions selon lesquelles il se hérisse d’autres gros joueurs ego de l’équipe. Il a été suggéré à propos de l’affirmation de Fernandez de lui-même en tant que leader que d’autres joueurs estiment qu’étant plus nouveau dans l’équipe, il n’est pas dans la position naturelle pour prendre les rênes. C’est aussi une situation étrange pour le vestiaire d’avoir Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani qui cherchent à commencer avec toute leur expérience de haut niveau, et pourtant assis à côté d’eux se trouve une foule d’attaquants qui devraient obtenir des minutes de qualité alors qu’ils entrent dans leur apogée. années : Rashford, Greenwood, Martial et Sancho.

Un nouveau départ, une construction de l’état d’esprit à partir de zéro, est en ordre. Cela ne peut pas être fait à mi-saison, même par un manager de classe mondiale de la stature de Zidane.

Donny van de Beek contre Watford

En parlant de Man United, l’ancien milieu de terrain de l’Ajax, très mobile, a fait une solide performance. Peut-être qu’à un moment donné, il deviendra disponible.

Kun Aguero prend sa retraite

Le grand attaquant argentin a une maladie cardiaque qui ne lui permet pas de continuer à jouer. Il a peut-être joué pour certains de nos ennemis jurés, mais c’est toujours une façon déchirante de sortir. Il ne sera pas oublié de sitôt.