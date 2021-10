Sujet ouvert : 21 octobre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Vinicius a commenté Carlo Ancelotti après le match d’hier :

Ancelotti me demande toujours de marquer plus de buts et d’être concentré sur le jeu. Parfois, je ne réussis pas et il crie toujours depuis le banc « Je vais t’enlever ! » pour me faire rester concentré (rires).