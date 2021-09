Sujet ouvert : 21 septembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Pas le temps de se reposer. Les préparatifs commencent pour Majorque.

Les matchs arrivent rapidement et rapidement avec des matchs tous les trois jours. Ensuite, Majorque mercredi soir au Bernabeu. Les titulaires de la victoire à Mestalla ont subi une séance de récupération sur le terrain et à l’intérieur des installations. Le club a diffusé une vidéo de la séance. Une bonne nouvelle est que Toni Kroos est de retour avec les gars. Il devrait revenir après la trêve internationale.

Seul au sommet de la Liga.

Avec l’Atletico, Séville et Barcelone perdant des points ce week-end, Los Blancos sont seuls en possession de la première place du classement de la Liga. Espérons que cela continue ainsi jusqu’à la fin de la saison.

Le Real Madrid a un problème de dos droit et il est temps de faire quelque chose.

Une autre saison, une autre blessure de Dani Carvajal. Cette fois, c’est un autre mois et peut-être plus, comme le rapporte Lucas. Sans sauvegarde appropriée, c’est Lucas Vasquez ou Nacho qui remplace à cet endroit. Les deux ne sont pas des arrières droits naturels et le club pourrait être contraint de signer un remplaçant dès le mercato hivernal. C’est vraiment frustrant pour Carvajal et nos fans, mais quelque chose doit être fait car le défenseur ne semble pas pouvoir rester sans blessure.

Bilan de Dani Carvajal depuis le début de la saison dernière : Joue 3

Manque 8 à cause d’une blessure

Joue 2

Manque 2 à cause d’une blessure

Joue 6

Manque 6 à cause d’une blessure

Joue 1

Manque 12 à cause d’une blessure

Joue 3

Manque 6 à cause d’une blessure

Joue 4

Se détache blessé pic.twitter.com/pp7fsuryHb – Sam Leveridge (@samleveridge) 19 septembre 2021

Et le joueur du mois d’août du Real Madrid revient à……………Rouleau de tambour……..