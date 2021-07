Sujet ouvert : 22 juillet 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Même avec les yeux attentifs de Nasser posés sur lui avec une féroce vengeance arabe ? Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que personne ne mette la main sur son Llotin Star.

Le PSG élabore un projet gagnant et serait sur le point de signer Paul Pogba de Man Utd. Qu’est-ce qui motive Mbappe à venir ici ? Scénario insensé, Mbappe, Ronaldo et Goretzka ont tous épuisé leurs contrats et nous signons les 3 gratuitement en 2022 et n’avons qu’à dépenser 75 millions (ou tout autre montant réel caché que BVB ne dit à personne) pour Haaland. Maintenant, si vous pensez “Où vont-ils jouer ?”… ce n’est pas mon problème. Je laisserai volontiers Ancelotti (si tout se passe bien) ou quiconque sera notre nouvel entraîneur l’année prochaine le découvrir.

Gardez la nation allemande dans vos pensées et vos prières. Une inondation dangereuse vient de traverser certaines parties du pays, détruisant de nombreuses maisons, routes, etc.

Eh bien, c’était rapide, Alaba est notre nouveau #4. Je lui souhaite le meilleur. J’espère qu’il pourra faire des 4 prochaines années une année mémorable pour l’équipe, les fans et le club dans son ensemble.

Autrement connu sous le nom de « Taxe Spinazzola ». Utilisez-le pour les joueurs qui sont excités au-delà des performances de leur saison précédente lors d’un tournoi international, car les médias ne font pas de recherche et ne fonctionnent que sur le battage médiatique. Obtenir leurs opinions sur Twitter. Le “Taxe de Kanté» est en préparation selon les rapports.

DÉCLARATION OFFICIELLE DU CONSEIL :

Aujourd’hui marque l’aube d’une nouvelle dynastie de commentateurs qui est arrivée au pouvoir. Et nous sommes prêts pour son règne de 1000 ans.

Les Milwaukee Bucks sont vos champions NBA 2021 ! Je ne suis pas un fan de bucks mais félicitations à eux. Ils ont battu les Phoenix Suns 105-98.