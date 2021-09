Sujet ouvert : 22 septembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

C’est le jour du match !!!

Carlo Ancelotti a indiqué que des rotations seraient effectuées pour le match de ce soir contre Majorque. Camavinga devrait faire son premier départ sous le célèbre maillot blanc, mais il reste à voir qui d’autre commencera. Ce qui est clair à ce stade, c’est que Modrić, Casemiro et Valverde doivent se reposer après avoir joué 3 matchs au cours des 10 derniers jours.

Sondage

Lequel de ces trois abandonneriez-vous pour accueillir Camavinga dans la formation de départ ?

Voici notre équipe pour le match de ce soir. Mariano est de retour avec l’équipe.

Un aperçu du début de saison de Majorque.

Majorque a fait un début de campagne assez décent après avoir obtenu une promotion, n’ayant perdu qu’une seule de ses cinq sorties en championnat jusqu’à présent, remportant et faisant deux nuls chacun. L’équipe de Luis Garcia a réussi à maintenir Villarreal sur un match nul et vierge lors de sa dernière sortie et est actuellement dixième du classement.

Les visiteurs s’aligneront dans une formation 4-4-2, avec le capitaine de 36 ans Manolo Reina tenant le but. Joan Sastre et Jaume Costa devraient être les deux arrières latéraux droit et gauche, respectivement, avec Martin Valjent et Brian Olivan au centre.

Iddrisu Baba et Rodrigo Battaglia devraient s’aligner au centre du parc, leur objectif principal étant de s’asseoir profondément et de protéger la défense tout en lançant des balles rapides aux ailiers, qui devraient être Takefusa Kubo et Amath Ndiaye. , qui cherchera à frapper les hôtes au rythme et à les prendre froid à la pause.

Dani Rodriguez, qui a marqué et aidé un but jusqu’à présent cette saison, sera l’un des deux attaquants, il sera probablement associé au joueur de Villarreal, Fer Nino.

Composition probable (4-4-2): Reina; Sastre, Valjent, Olivan, Costa ; Kubo, Battaglia, Baba, Ndiaye ; Rodriguez, Nino

Accord Sanitas et quelques autres friandises.

Dites-moi que je ne suis pas le seul choqué que le club signe un nouvel accord avec Sanitas ? Pendant encore trois saisons ça aussi. Quoi qu’il en soit, Lucas a rapporté la nouvelle telle qu’elle a été officialisée.

Ancelotti a fait des commentaires intéressants qui pourraient indiquer où il a l’intention de déployer Camavinga – « Camavinga la meilleure position ? Il a toujours joué en pivot mais il a des qualités pour jouer plus loin. Il peut couvrir tous les postes au milieu de terrain, c’est un milieu de terrain complet. Il a tout pour être un joueur du Real. Il joue avec joie et apprend déjà l’espagnol avec son équipe.

Il a également à peu près indiqué que Vini est imperturbable pour le moment. « Il a 20 ans, il peut certainement jouer 2 matchs de suite. C’est difficile de mettre quelqu’un comme lui sur le banc maintenant. Ancelotti a également déclaré que cela n’aurait pas eu d’importance pour Vini si Mbappe avait signé car Vini est maintenant très confiant.

Enfin, l’entraîneur a abordé la question d’Asensio – « La situation d’Asensio ? Je pense que tous les joueurs connaissent leur place dans l’équipe, ce serait anormal s’il était content de sa situation. Isco mécontent? c’est bon, Jovic mécontent ? c’est bien – je n’aime pas que mes joueurs soient heureux quand ils ne jouent pas.

Quelqu’un garde un œil sur ce type ?