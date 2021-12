Sujet ouvert : 23 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Le Real Madrid domine la Liga de 8 points

Les Royal Whites ont remporté une victoire impressionnante contre un club d’athlétisme coriace, étant donné qu’il manquait onze premiers équipiers et ne commençait que six habitués – ce qui serait des raisons plausibles de ne pas jouer. Cela rend le Real Madrid invaincu en 15 matches. Il n’est pas toujours facile de se battre dans l’adversité ; Le Real Madrid nous montre à tous comment c’est fait.

Monsieur Ancelotti a bien résumé :

Kiyan, Om, et al. discutez de pratiquement tout sur le match dans le podcast Managing Madrid.

La foule de San Mames applaudit Benzema

Bilbao peut apprécier un football agressif qui ressemble parfois à un combat de rue et nos joueurs en sortent toujours avec des bleus, mais le club et les fans ont fait preuve de beaucoup de classe avec cela.

️ @Benzema : « Je suis très content des applaudissements des fans de l’Athletic, mais je suis encore plus content de la victoire de l’équipe, j’ai aimé la performance et la façon dont nous avons joué – nous avons su souffrir en seconde période. » pic.twitter.com/63iuiUdacY – Madrid infini (@InfiniteMadrid) 22 décembre 2021

Pendant ce temps, Karim Benzema a inscrit deux buts clés pour le club.

King Karim a été parmi les meilleurs buteurs du monde en 2021 :

Karim Benzema a désormais marqué le troisième plus grand nombre de buts de tous les joueurs des cinq meilleures ligues européennes en 2021 (32). Derrière seulement Robert Lewandowski (43) et Dusan Vlahovic (33). pic.twitter.com/kMBdYNrqk9 – Squawka Football (@Squawka) 22 décembre 2021

Voici son message aux Madridistas :

✌️ @Benzema : « Salut les madridistas ! On est là après le match à Bilbao. On a gagné, les trois points sont à nous et on termine l’année en tête. Joyeux Noël à tous et Hala Madrid ! pic.twitter.com/yM9GhXu5Vo – Real Madrid CF (@realmadriden) 22 décembre 2021

Peter Federico a fait un pas positif avec le Real Madrid

Euan McTear a également vu des signes prometteurs :

Certains supporters du Real Madrid ont été déçus que Peter González n’ait pas eu l’occasion de montrer ce qu’il peut faire dans les derniers instants du tirage au sort de Cadix dimanche. Maintenant, avec encore plus de joueurs absents pour ce match en milieu de semaine, le joueur de 19 ans était de retour dans l’équipe et plus susceptible d’avoir une chance de quitter le banc. Et il l’était. À la 86e minute, il a été présenté pour prendre le relais sur le flanc droit d’Eden Hazard et il a fait beaucoup de choses dans les quelques minutes dont il disposait. Il a également réussi un tir et une passe clé en seulement huit minutes au total et, même si nous devons garder à l’esprit qu’il avait des hectares d’espace pour travailler parce que l’Athletic avait envoyé tout le monde en avant, ce fut une sortie accrocheuse pour l’adolescent.

Hazard a prouvé qu’il avait encore quelque chose

Eden Hazard vient de jouer de lourdes minutes lors de deux matchs consécutifs. Cela ne ressemble en rien au Hazard vintage, bien sûr, mais certaines sources du football espagnol lui donnent de bonnes critiques, y compris le patron du Real Madrid.

| Ancelotti : « Nous avions des doutes sur la condition physique de Hazard mais il s’en est très bien sorti ce soir. Il est de retour, oui. » — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 22 décembre 2021

Marca :

Eden Hazard est un autre joueur qui a apprécié sa soirée à San Mames, montrant aux supporters qu’il est toujours capable de produire des moments de football offensif.

Sondage

Que pensez-vous des performances de Hazard ?

0%

Il montre qu’il est sur le point de redevenir l’Eden Hazard d’il y a trois ans. Je crois toujours qu’il peut être génial. (0 voix)

0%

Le jeu récent de Hazard a été encourageant et lentement, il est en train de devenir une arme pour Ancelotti cette saison. (0 voix)

0%

J’ai été surpris qu’il soit capable de traverser physiquement ces matches, compte tenu de son récent record. (0 voix)

0%

Le danger est fini. Il ne peut dribbler devant personne. Il ralentit les attaques. Il n’apporte rien à l’équipe. (0 voix)

0%

La taille de l’échantillon est trop petite pour en juger. Il a joué décemment en deux matches, mais j’attends beaucoup plus d’un tel joueur. (0 votes) 0 votes au total Votez maintenant

Sergio Ramos écope d’un rouge pour sa deuxième titularisation au PSG

Ramos est l’un des plus grands joueurs du Real Madrid de tous les temps – et l’un des plus grands défenseurs du jeu de ce point de vue, mais le fait qu’il ait reçu un carton rouge rappellera également quelques souvenirs.