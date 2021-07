Sujet ouvert : 23 juillet 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Notre première signature est arrivée hier, a été présentée aux gens et s’entraîne maintenant avec le reste de ses nouveaux coéquipiers. Je sais que vous, les fans du Bayern, vous guettez pour voir comment nous allons le recevoir. On vous voit aussi.

Dani Ceballos a subi ce qui semble être une vilaine blessure.

Chelsea aurait été contacté pour reprendre le risque.

Sommes-nous en train de devenir lentement Juve? nous avons commencé à recruter des joueurs à la fin de la vingtaine et dans la dernière année de leur contrat et/ou en transfert gratuit. On pourrait continuer la tendance avec Goretzka. Serait-ce la transition réelle qui s’est produite et non ce que nous pensions/voulions tous ?

Coman, Kimmich etc. sont en colère contre le Bayern à propos de LEEERROOOYY JENKINS Sane gagner plus d’argent qu’eux. Je serais aussi en colère si un marchand de croix catholique impie gagnait plus d’argent que moi. Selon BILD, Coman veut gagner 12 MIL net après impôts, il gagne actuellement 12 MIL brut. Et Kimmich demande maintenant 20 MIL. Tout d’abord, Kimmich est fou de demander 20 M, mais si je savais qu’un marchand de croix catholique gagnait plus que moi. Je demanderais probablement 30 LOL. Donc je ne le blâme pas. Mais que Dieu ait pitié ! Le Bayern a effacé sa structure salariale autrefois parfaite, tout comme Man Utd et le paie pour cela. Peut-être ils vont embarquer avec le Super Ligue idée? Peut-être Oncle Flo n’était-ce pas un paresseux avide de pouvoir et d’argent qui veut tuer le football en apportant plus d’argent aux clubs ? Le Bayern était l’une des références d’un club financièrement bien géré. Mais depuis les accords Hernandez & Sane, il semble y avoir un changement coûteux dans leur structure autrefois rigide. Comme beaucoup d’autres joueurs de leur tranche d’âge ont renvoyé leurs agents diaboliques et diviseurs à la table du conseil d’administration du Bayern pour exiger plus d’argent pour eux et pour lancer un cirque dans la presse/les médias. Cela fonctionne jusqu’à présent et le Bayern pourrait perdre beaucoup de ses meilleurs talents. Car il leur sera désormais plus difficile d’attirer de grands talents dans leurs rangs sans élargir encore un peu plus leur structure salariale autrefois ultra-rigide. je vois cela comme Karma pour ce qu’ils ont fait pour Renato Sanches, et comment ils l’ont presque ruiné en le mettant délibérément à l’écart et en éliminant le benfica des nombreuses clauses qu’ils ont acceptées.