Sujet ouvert : 23 juin 2021

Dieu merci, il l’a encore fait. Luka Modric a joué un grand match contre l’Ecosse hier, marquant un but et enregistrant également une passe décisive pour aider à sceller la progression de son pays vers la phase à élimination directe. Et quel but c’était ! L’AS tu vu? C’est pas grave, allez le revoir ! Et encore et encore ! On ne voit pas ça tous les jours.

Le sorcier croate était essentiellement Gandalf.

| Luka Modrić contre l’Écosse : • 94 minutes

• 1 but

• 1 aide

• 115 touches

• 86 laissez-passer

• 1 passe clé

• 100 % de dribbles réussis Meilleur milieu de terrain du monde. pic.twitter.com/v1Jkiclhv5 – Zone de Madrid (@theMadridZone) 22 juin 2021

Curieux de l’avenir d’El Capitan ?

Sergio Ramos a informé plusieurs joueurs du Real Madrid qu’il jouera pour le PSG. [Cope] – Infos Real Madrid (@RMadridInfo) 22 juin 2021

Brahim semble incertain quant à son avenir. Probablement moins certain que le reste d’entre nous semblent l’être à ce stade.

️ Brahim Diaz : “Mon avenir ? Pour le moment je n’ai aucune idée où je vais jouer, j’espère le découvrir bientôt. Au Real Madrid j’étais heureux et à Milan je suis très heureux, on verra ce qui se passera.” [@CmdotCom_En] – Madrid infini (@InfiniteMadrid) 22 juin 2021

Mbappe aurait demandé à quitter le PSG. Marca et AS ont tous deux des articles rapportant cela. Timing étrange, étant donné que le PSG renforce son effectif et ressemble beaucoup à un projet gagnant en cours. Pourtant, ce force donner à Los Blancos un peu d’espoir quant à leur objectif n ° 1.

Nous pouvons regarder quatre matchs ce jour-là.

Suède VS Pologne Slovaquie VS Espagne Portugal VS France Allemagne VS Hongrie

Ce sont tous des matchs importants et en particulier la difficulté des jeux Group of Death est à son comble.

Alors, quelle est la prédiction de ce soir ?

Dites-nous quelle correspondance toi va regarder. Amusez-vous bien et que le madridismo soit avec vous tous.