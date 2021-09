Sujet ouvert : 23 septembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Wow!! Juste wow!

Cela fait longtemps que nous n’avons pas vu quelque chose comme ça. Los Blancos devaient réagir après la victoire tardive de l’Atletico contre Getafe et ils l’ont très certainement fait pour récupérer la première place. Ils ont frappé Majorque pour 6 et cela aurait pu être pire. Les Royal Whites ont maintenant 21 buts en 6 matchs, plus que toute autre équipe dans les 5 meilleures ligues européennes. À ce rythme, ils pourraient dépasser cette équipe record de 2011-2012. Bon j’arrête maintenant.

Le jeu a été couvert dans la réaction pas si immédiate et les articles 3 réponses et 3 questions ainsi que le podcast de gestion de madrid

Observations de l’acier valyrien.

Quelqu’un vérifie l’acte de naissance de Camavinga. Il est impossible que ce gamin n’ait que 18 ans. Karim Benzema a 15G + A en 6 matchs. 15!!! Réfléchissez y un peu. Seulement 6 des 21 buts du Real Madrid, il n’a pas marqué ni aidé. Il a également inscrit 200 buts en Liga hier soir. Je suis désolé Marco Asensio. Continuez à jouer comme ça et je serai heureux de me taire. Avec le nouveau et dehors avec l’ancien. J’aime du KCM mais cette combinaison Camavinga Valverde est un régal à regarder. Miguel Gutierrez se défend vraiment. Les vannes s’ouvriront pour Jovic. Lui et les fans doivent être patients. Ravi de voir le Bernabeu chanter son nom pour l’encourager. Vous vous plaignez toujours d’Alaba et de son salaire ? Nous l’avons eu gratuitement. Libérer!! Merci Bavière. Cher Dieu des blessures, s’il vous plaît épargnez-nous cette saison. Nous avons fourni plus qu’assez d’affaires à votre femme Sanitas et avons même signé un nouveau contrat pour démarrer.

Brahim Diaz marque à nouveau et d’autres résultats à travers l’Europe.

Brahim a ouvert le score pour Milan, lors d’une victoire 2-0 contre Venezia pour envoyer les Rossoneri en tête du classement à égalité avec l’Inter. Le Real Madrid a un joli petit problème sur les mains s’il choisit de faire venir l’attaquant. Il me semble être le remplaçant idéal d’Isco. L’ancien madrilène Theo a été l’homme du match avec un but et une passe décisive.

La Juventus a finalement remporté sa première victoire et s’est hissée à la 13e place avec 5 points sur 5 matchs.

Aucune surprise quant à savoir qui est en tête du classement des buteurs de la Bundesliga. Lewandowski et Haaland avec 7 buts en 5 matchs.

Le PSG avait besoin d’une autre victoire tardive pour vaincre Metz 2-1. Un autre ancien Madridista, Achraf Hakimi a marqué un doublé qui comprenait le vainqueur à la 95e minute. Les Parisiens ont maintenant 7 victoires sur 7 mais ont été un peu décevants quand on pense à leur effectif. Messi n’était pas fait pour celui-ci.

Séville a confortablement battu Valence 3-1 à Sanchez-Pizjuan pour se hisser à la 3e place de la Liga.

La Premier League s’annonce déjà très intéressante avec Chelsea, Liverpool et Man United avec 13 points d’avance.

ICYMI: La statistique impressionnante qui place Vinicius JR au-dessus de Raul et Butragueno.

Matt Wiltse approfondit le début de saison de Vinicius et le compare aux grands madrilènes du passé. Donnez-lui une lecture.