Sujet ouvert : 24 décembre 2021

Florentino Perez partage un message qui capture l’esprit de cette période de l’année.

Au Real Madrid, nous vous envoyons toute notre affection et notre solidarité en cette période très spéciale de l’année. Ces temps continuent d’être difficiles et nous souhaitons vous envoyer toute notre force et nos encouragements, en particulier aux plus nécessiteux. Nous voulons émettre un message d’espoir que nous reviendrons à la normalité que nous souhaitons tous voir. Nous sommes certains que nous surmonterons ce défi et continuerons à partager beaucoup de joie et de nombreux succès ».

Nous nous engageons à continuer à travailler dur pour que tous les madridistas soient fiers de nos équipes et pour nous permettre de continuer à profiter de plus de triomphes et de trophées. Joyeux Noël et que la nouvelle année apporte santé, travail et bonheur à tous.