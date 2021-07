Sujet ouvert : 24 juillet 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Ancelotti a été convoqué devant un juge jeudi pour impôt fraude (mot déclencheur Perez). Ils attendaient littéralement qu’il revienne pour faire ce gâchis. Je vois pourquoi les collecteurs d’impôts étaient détestés au temps de Jésus. Je doute fortement qu’Ancelotti fasse ses propres impôts uniquement par lui-même, comme le font de nombreux autres hauts revenus de cette profession. Il dit qu’il a été mal avisé. Là encore, le code fiscal espagnol conserve des modifications en fonction de la cupidité des législateurs chaque année.

Plus de rumeurs selon lesquelles Mbappe réaffirme sa décision de ne pas renouveler. S’il voulait vraiment renouveler, il l’aurait fait depuis. Dans le pire des cas, il renouvelle pour un an de plus par opposition au 4+ pour lequel le PSG veut l’attacher.

J’ai remarqué que Manchester City possède certains des meilleurs recruteurs et système de recrutement du football mondial. Leur académie de jeunes produit constamment de brillants talents… mais pour d’autres équipes. De Sancho à Iheanacho en passant par Brahim, etc. C’est dommage que leur académie de jeunes (un peu comme la nôtre) ne soit pas autorisée à rester dans la première équipe et qu’il n’y ait pas de pipeline direct vers la première équipe. Foden est peut-être l’exception, mais seul le temps nous le dira. Kane serait en route pour 160 MIL, donc s’ils ont un attaquant prodige, cela peut être une sauvegarde de qualité pour Kane. Il regarde probablement déjà sa prochaine équipe.

Nous sommes dans la nouvelle génération de frais de transfert surgonflés. De nos jours, quiconque a une bonne saison à son actif va chercher une prime de 80 M et plus. Après tous ces frais de transfert énormes, ces clubs sont-ils réellement en mesure de récupérer l’argent du joueur individuel avec un certain intérêt ? les trophées correspondent-ils à leur investissement ? ou ces clubs sont-ils simplement en train de faire du shopping sauvage ? Je ne suis pas un expert financier, mais je prends des signatures comme Nicolas Pepe, qui est allé à l’arsenal pour 80 millions… et n’a qu’une FA Cup à montrer pour cela. Maintenant, Arsenal n’a pas besoin de la presse, ils n’ont pas besoin de prestige car ils sont l’un des clubs les plus anciens et les plus performants de l’histoire du football, même si c’est de l’histoire de nos jours. Même les 4èmes blagues sont aussi de l’histoire avec elles. Mais est-ce que nicolas Pepe, Kai Havertz etc, malgré l’immense talent qu’ils possèdent, est-il commercialement viable pour que leurs clubs récupèrent les sommes colossales qu’ils ont dépensées pour eux ? Regardez les maillots les plus vendus, les produits des joueurs, etc. et même les publicités de marques les moins chères et vous ne trouverez aucun de ces 80 millions de gars dans le top 30. Alors, comment les clubs récupèrent-ils cet argent sur le joueur individuel ?