Sujet ouvert : 24 novembre 2021

Los Blancos affrontent à nouveau le shérif aujourd’hui. C’est une bonne occasion de venger le mauvais résultat que nous avons eu à domicile. Les joueurs ont eu hier leur dernière séance d’entraînement.

Selon Marca, Benzema connaîtra aujourd’hui le verdict du procès concernant le chantage de Valbuena. Selon La Provence, le parquet a requis un sursis. Dans ce cas, Benzema n’ira pas en prison s’il est reconnu coupable.

Ancelotti a fait des commentaires intéressants lors de sa conférence de presse. Apparemment, il a exclu les rotations pour ce jeu :

La rotation est importante pour garder l’équipe fraîche, pour motiver tout le monde. Il faut tenir compte des moments, de la dynamique. Maintenant, nous avons une bonne dynamique. Pour demain, Militao et Rodrygo peuvent revenir. Mais je ne pense pas aux rotations pour demain.

Carlo a été interrogé sur le refus d’Isco de s’échauffer plus longtemps lors du match contre Grenade :

Je n’ai pas besoin de parler à Isco, je l’aime beaucoup. Je lui ai dit de s’échauffer un peu plus, il m’a dit qu’il était déjà réchauffé et prêt, il est venu. Pas besoin d’essayer de trouver à redire à cela. Il ne m’a jamais manqué de respect, il est professionnel.

L’entraîneur a, une fois de plus, félicité Vinicius Junior pour son incroyable moment.

Vini, en ce moment, en raison de sa façon de jouer, est le joueur le plus déséquilibrant du football. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui font ce qu’il peut en 1 contre 1. Il doit s’améliorer, il y a des choses plus importantes. Il a l’humilité de s’améliorer et de ne pas être content de ce qu’il fait.