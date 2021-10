Sujet ouvert : 24 octobre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Aujourd’hui, Los Blancos affrontent un match très important et spécial. L’équipe est déjà arrivée à Barcelone.

Ancelotti n’a pas confirmé la formation de départ lors de la conférence de presse, car il n’a pas parlé aux joueurs. Mais il a dit qu’il serait difficile pour Carvajal de commencer. La liste des effectifs pour le jeu est :

L’une des questions les plus intéressantes de la conférence de presse d’hier était : « Quelle est l’identité madrilène d’Ancelotti ? Carlo a répondu d’une très bonne manière :

Je veux avoir une équipe capable de faire beaucoup de choses et qui n’a pas une seule idée. Avoir une identité unique, cela signifie que les opposants peuvent trouver une solution facile. Donc, les identités sont différentes, mais les principes ne changent pas : on aime avoir le ballon et bien le contrôler. S’il y a une possibilité d’utiliser une contre-attaque, pourquoi pas ?