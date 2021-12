Sujet ouvert : 25 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Joyeux Noël, Madridistas !

Que tout le monde profite de vacances reposantes avec ses amis et sa famille.

Ce fut une année forte pour notre club espagnol bien-aimé. En tant qu’équipe, le Real Madrid s’est remis de ses premières bosses sur la route pour prendre huit points d’avance en Liga. Cela s’est produit grâce à la discipline de toute l’équipe travaillant ensemble pour résoudre les problèmes défensifs, ainsi qu’en proposant des mouvements d’attaque attrayants et des jeux de combinaison.

Peut-être encore plus important, cette année, nous avons vu que le Real Madrid a construit un environnement d’équipe positif et admirable. Le leadership du club et ses valeurs reconnues guident sans aucun doute ce club dans la bonne direction. Florentino Perez à la tête des finances du club a signifié que même Javier Tebas a admis que le Real Madrid était incroyablement bien géré et disposait des fonds nécessaires pour effectuer des achats plus importants qui devraient être rentables.

Nous avons eu la chance d’assister aux performances de certains grands joueurs de tous les temps ayant porté le kit blanc, tels que Karim Benzema, Luka Modric ou Toni Kroos. Nous pouvons être ravis des progrès d’un certain nombre de jeunes joueurs passionnants et brillants. Eder Militao, Vinicius Junior, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, et la liste est longue. Avec certains des plans qui pourraient être en magasin au cours de l’année à venir, les choses ne font que chauffer pour ce club.

Il y a de quoi être reconnaissant. C’est vraiment le moment idéal pour être un fan du Real Madrid.

Le message de Noël de Carlo Ancelotti et sa dernière interview de l’année

Comme Marca l’annonce, Ancelotti a été sensationnel jusqu’à présent. Certains des meilleurs travaux de sa carrière peut-être, et il y a plus à venir.

️ @MrAncelotti : « Nous vous souhaitons un joyeux Noël en compagnie de vos familles et de vos proches. Nous partageons l’excitation et l’espoir de profiter de nos rêves avec chaque membre de la famille madridista. Joyeux Noël et bonne année à vous tous. » #RMxmas pic.twitter.com/2syNzpIDSs – Madrid infini (@InfiniteMadrid) 24 décembre 2021

AS a également l’interview complète:

Si ce que fait Modric est incroyable, on pourrait en dire autant de ses coéquipiers au milieu de terrain : Kroos et Casemiro. Sans se vanter, Ancelotti a-t-il actuellement le meilleur milieu de terrain du monde ? Oui, je pense que oui. Ces trois-là constituent actuellement le meilleur milieu de terrain du monde. Peut-être que les milieux de terrain box-to-box sont plus ce à quoi vous pensez, mais Modric, Kroos et Casemiro ont tellement d’expérience et sont si bons dans le jeu qu’ils sont tout simplement extraordinaires. De plus, il s’avère qu’ils jouent si bien ensemble. Quand les trois sont ensemble, personne ne peut se comparer à eux.

Nouvelles de la famille du Real Madrid

Félicitations et timing incroyable pour l’annonce!

Informations sur le transfert du Real Madrid

Ils ne sont bien sûr pas le seul club prêt à payer ces frais (Manchester City et Manchester United également). Mais il n’y a qu’un seul Real Madrid.

Bonne nouvelle sur le front du Covid

Nous n’attendons que maintenant les tests négatifs d’Asensio.

| Modrić, Marcelo, Bale, Rodrygo, Alaba, Isco, Lunin et Davide Ancelotti ont tous été testés négatifs pour Covid. @marca — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 24 décembre 2021

Benzema terminera l’année en tant que meilleur buteur de la Liga

Arbre de Noël de fantaisie à la maison de Rodrygo Goes

Fede Valverde choisit son équipe de rêve à 5

Il choisit des types de joueurs élégants et habiles qui ont la plus forte mentalité d’équipe.