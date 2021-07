Sujet ouvert : 25 juillet 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Les clubs ne cesseront jamais d’acheter des talents du continent et nous sommes actuellement remplis à ras bord de Joueurs hors UE et luttant pour les disperser correctement. Honnêtement, cela ne me dérangerait pas que nous nous diversions davantage dans le Marchés asiatiques et africains. Surtout Chine. Si nous pouvions avoir un talent chinois dans notre XI, cela ferait des merveilles pour notre argent en réalisant des projets dans toute l’Asie. Peut-être qu’ils devraient augmenter la limite de 3 à 4 ? ou peut-être 5 ? c’est 5 max pour ceux qui s’inquiètent trop d’étrangers affecteront le vivier de talents nationaux des nations. Personnellement, j’aimerais que nous ayons une starlette indienne. La puissance économique de ces 2 pays ferait des merveilles pour nos finances. Qui sait, le prochain Ronaldo/Messi pourrait être en Chine pour jouer sur le plateau de l’heure de pointe 5 avec Jackie Chan et Chris Tucker. Mais il ne sera jamais qu’un cascadeur shaolin pour les caméras d’Hollywood car il n’y a pas d’éclaireur de football pour le mener à son véritable destin sur le terrain de football d’un grand club européen. Il en va de même pour les autres continents qui ne s’appellent pas l’Amérique du Sud et dont nous ne nous efforçons pas d’obtenir des talents.

J’espère vraiment que ni l’un ni l’autre Vinicius, Rodrygo ou Militao paie le prix de la décision de Gareth Bale de rester car le club ne sait toujours pas s’il est désormais un joueur non européen.

C’est ton rappel aléatoire de Varane qu’il est toujours dans notre club (même s’il ne veut pas l’être) en attendant le résultat de son transfert imminent à Man Utd.

Mariano réellement retraité du équipe nationale de la République dominicaine dans 2013, afin qu’il puisse jouer pour Espagne car il est né en Espagne et était éligible pour représenter l’Espagne. Assez drôle, l’Espagne aurait pu l’utiliser au lieu d’avoir à souffrir avec M&M’s sans sucre (Moreno et Morata) en euros. Mariano est en fait clinique devant le but, contrairement à ces deux-là. Mais il n’aura jamais une chance sérieuse dans notre club mais en même temps, il ne veut pas partir. À la fin de son contrat, il n’aura d’autre choix que d’accepter un salaire moindre ailleurs, ce qui ruinera encore plus son potentiel de gains. J’aimerais qu’il parte en prêt et qu’il se débrouille bien pour qu’il puisse trouver un acheteur qui le payer encore plus en salaire qu’il ne gagne ici. Il est un attaquant de qualité sans ambition, blessés ou pas blessés. Là encore, on s’est tiré une balle dans le pied en le ramenant pour que Séville ne l’ait pas. Cela me rappelle un autre milieu de terrain espagnol que nous avons actuellement parce que nous ne voulions pas que le Barça l’ait après ses matchs U-21 pour l’Espagne. Malheureusement pour lui, nous n’avons pas non plus d’avenir pour lui dans l’équipe.

Pourquoi les joueurs ne sortent-ils pas souvent publiquement et ne disent-ils pas qu’ils veulent aller dans un autre club ? arrive rarement. Au lieu de cela, nous avons des médias qui disent des mots qu’ils n’ont jamais dit eux-mêmes. Très probablement à l’instigation des agents des joueurs.

La relation d’Ancelotti avec Odegaard, tu te souviens quand hein l’a appelé un coup de pub ? Camavinga veut venir ici. Podcast Churrrooss Y Tactiiccasss discutant du pouvoir d’Oncle Flo et des demandes de Morriba.