Sujet ouvert : 25 juin 2021

Salut les madrilènes ! L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié tous les jours par l’un des mods avec lesquels vous vous asseyez, buvez et regardez la Copa America : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre.

Martin Odegaard affirme que c’est son rêve de (enfin) jouer pour le Real Madrid et que le club a demandé son retour. Martin a vu de nombreux changements de décor depuis sa signature pour Los Blancos en 2015. Cependant, il semble que le O se battra pour le maillot blanc la saison prochaine.

Joyeux anniversaire David Alaba

Joyeux anniversaire à @David_Alaba, qui fête ses 29 ans aujourd’hui ! #HalaMadrid pic.twitter.com/m5TmYUDTC7 – Real Madrid CF (@realmadriden) 24 juin 2021

Embrayage-semiro

Casi est passé en mode embrayage lors de son dernier match pour le Brésil, marquant le vainqueur juste à la mort.

Vainqueur du match de dernière minute du Brésil !

90’+10′ @Casemiro#CopaAmérica pic.twitter.com/CIseSdbJNu – Real Madrid CF (@realmadriden) 24 juin 2021

Transférer des trucs

AS rapporte que le Real Madrid s’intéresse à Alexander Isak. C’est une rumeur que nous devions voir tôt ou tard, n’est-ce pas… Cela a du sens cependant, si l’on considère l’âge et le talent du jeune. Isak a tout simplement un énorme avantage. Bien sûr, je ne serais pas encore trop sûr de ses minutes, car Benzema est un titulaire à temps plein au CF. Arsenal semble également intéressé par la jeune star.

Le Real Madrid s’intéresse à la Real Sociedad et à l’attaquant suédois Alexander Isak. [AS] pic.twitter.com/7n2mzaVMVB — PF | Nouvelles des transferts (@PurelyFootball) 24 juin 2021

Haaland préférerait un transfert au Real Madrid ou alors la Premier League, selon

BILD.

Erling Haaland préférerait rejoindre le Real Madrid ou la Premier League lorsqu’il quittera finalement Dortmund. Il ne veut pas rejoindre le Bayern. (Source : BILD) pic.twitter.com/kgE120v5kz – Transférer les actualités en direct (@DeadlineDayLive) 23 juin 2021

Passez une bonne journée et créez le battage médiatique pour la phase finale de l’EURO 2020. Oh et que le Madridismo soit avec vous.