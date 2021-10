Sujet ouvert : 25 octobre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods avec lesquels vous regarderiez totalement El Clasico: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre. Et en parlant de vous sincèrement…

La victoire d’hier en fait 4 victoires consécutives de clasico pour les Royal Whites ! Cela semble incroyable, n’est-ce pas. Le match a montré que les deux équipes pouvaient s’améliorer, mais le Real Madrid a remporté une victoire assez professionnelle au Nou. Carlo Ancelotti aurait dû profiter de sa première victoire dans ce stade.

D’un autre côté (ou banc), la nuit dernière sera une soirée à oublier pour Ronald Koeman qui est devenu le premier manager du Barça à perdre un clasico en plus de 85 ans.

Si le Barça perd contre le Real Madrid demain, Ronald Koeman sera le premier entraîneur du Barça à perdre 3 Clasicos d’affilée en plus de 85 ans. Le dernier manager à le faire était Patrick O’Connell lors de la saison 1935/1936. – @sport pic.twitter.com/eB4gC0LU8H – Barça Universal (@BarcaUniversal) 23 octobre 2021

Comme vous l’avez peut-être deviné (correctement), les fans de nos grands rivaux n’ont pas trop bien pris leur perte et… eh bien, ont causé une scène. Koeman n’est pas très populaire parmi les fans de Barcelone (pour le moins), mais la défaite d’hier contre Los Blancos a probablement élevé cette relation à un autre niveau.

En première mi-temps, une attaque de foudre blanche typique a culminé avec le… défenseur central, David Alaba, écrasant Ter Stegen pour donner l’avantage aux Blancos ET ouvrir son compte de but au Real Madrid. Quelle étape pour obtenir votre premier objectif RMA. L’Autrichien a réalisé une excellente performance dans l’ensemble.

David Alaba a été approché par cinq clubs différents en janvier dernier, lorsqu’il a décidé de quitter le Bayern. Lorsque le Real Madrid a rejoint la course, il voulait seulement accepter la proposition du Real. « C’est mon rêve d’enfant », dit-il à son agent. Contrat 2026. Salaire 12 M€ net/saison. Top signature ⭐️⚪️ pic.twitter.com/MyW07ExbPb – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 24 octobre 2021

Rappelez-vous quand j’ai inclus la première section Nero’s Memories dans cet OT, à peu près à la fin de l’été et que je vous ai demandé si vous vouliez que la section continue ? Tu fais? Bon. Parce que la réaction que j’ai eue à l’époque était extrêmement positive. La section Souvenirs apparaîtra ici et là dans Daily Threads, chaque fois que quelque chose – disons, un événement, un article ou un commentaire – déclenchera au hasard ces souvenirs endormis de votre bien-aimé Empereur des Banhammer.

J’ai donc passé cet entretien d’embauche au plus fort d’une vague de Covid dans mon pays. Il va sans dire que trouver un emploi était assez difficile et que l’humeur des gens était globalement tout sauf bonne. Du point de vue chronologique du Real Madrid, cet événement a eu lieu au cours de la deuxième saison complète de l’ère Zizou 2.0. Comme la plupart d’entre vous s’en souviennent, marquer des buts était loin d’être notre fort durant cette période.

J’ai dû passer un entretien en face à face avec le manager. J’avais rendez-vous avec eux, qui, après une courte attente de ma part, m’invitèrent dans leur bureau. Pour commencer (hein ?), nous avons eu l’échange suivant :

« Désolé d’avoir mis autant de temps à organiser ce chat, [Nero]. Je ne suis pas disponible depuis quelques jours, en raison de Covid et d’autres responsabilités. Ce sont des moments étranges dans lesquels nous vivons.

« Pas de soucis. Je comprends. Je dois me promener avec un sous-vêtement sur le visage (c’est-à-dire un masque covid), le centre-ville est à peu près vide et le Real Madrid ne peut pas marquer de but par décret royal. Des temps étranges en effet.

Résultat : Compris.

Remarque : vos mods ne sont en aucun cas responsables si vous essayez quelque chose de similaire et que votre interview se déroule aussi bien que les clasicos de Koeman.

Non, Griezmann, ce n’est pas encore l’heure du DDDDDD-Duel. Mais il il est temps de jouer à un jeu, Madridistas.

Donnez-moi votre avis sur El Clasico d'hier dans le sondage suivant.

Sondage

Qu’avez-vous pensé du jeu ?

0%

Jeu Supercalifragilisticexpialidocious! (Spectacle & tactique) (0 votes)

0%

Match intéressant d’un point de vue tactique. Le spectacle était moyen (0 votes)

0%

Pas trop mal, mais décevant (0 votes)

0%

Autre (Commentez ci-dessous, mais assurez-vous qu’il ne tombe pas dans l’une des autres catégories/réponses) (0 votes) 0 votes au total Votez maintenant

Bonne semaine mesdames et messieurs. Que le Madridismo soit avec vous.