Sujet ouvert : 25 septembre 2021

Nous affrontons le sous-marin jaune ce soir.

Nos fils préférés jouent à nouveau et rien ne semble plus excitant ces jours-ci. Asensio et Camavinga prendront-ils un nouveau départ après leurs performances impressionnantes ou Modric, Casemiro et Eden Hazard reviendront-ils dans la formation de départ. Avec de nombreux joueurs impressionnants cette saison, l’entraîneur a un mal de tête de sélection sur les mains. Un œil (ou un sourcil) sera également sur le match de la Ligue des champions en milieu de semaine. Voici notre équipe pour le match de ce soir.

Un regard sur Villareal jusqu’à présent cette saison.

Comme Los Blancos, le Yellow Submarine est également invaincu dans la nouvelle saison jusqu’à présent. Cependant, contrairement au Real Madrid, ils viennent de remporter un de leurs cinq matchs, tirant les quatre autres, bien que la victoire soit intervenue lors de leur dernier match alors que les hommes d’Unai Emery ont battu Elche 4-1 plus tôt cette semaine.

Villarreal a également quelques problèmes de blessures à affronter, Unai Emery étant probablement sans Samuel Chukwueze, Dani Raba, Yeremi Pino et Gerard Moreno. Les visiteurs refléteront la formation du Real Madrid et s’installeront en 4-3-3 devant le gardien Geronimo Rulli samedi soir.

Juan Foyth pourrait remplacer Mario Gaspar à l’arrière droit, mais Alfonso Pedraza devrait conserver sa place sur le côté gauche de la défense. Pau Torres, qui avait été lié à un transfert au Real Madrid cet été, est un titulaire cloué en défense tandis que l’ancienne star de Los Blancos, Raul Albiol, devrait commencer devant Aissa Mandi.

Etienne Capoue sera chargé d’assurer la protection de la ligne de fond tandis que Manu Trigueros et Dani Parejo reprendront les responsabilités créatives depuis le milieu du parc.

La signature estivale Arnaut Danjuma constituera une menace de la part de l’aile gauche, tandis que Moi Gomez devrait figurer à droite avec Chukwueze absent en raison d’une blessure. En l’absence de Gerard Moreno, Paco Alcacer devrait débuter comme avant-centre.

Composition probable (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza ; Parejo, Capoue, Trigueros ; Gomez, Alcacer, Danjuma.

Anecdote – Comment le « sous-marin jaune » a-t-il obtenu son surnom ?

Le célèbre morceau des Beatles est sorti de Liverpool en 1966 et s’est rendu dans une ville industrielle juste au nord de Valence. Mais pourquoi cela a-t-il fait son chemin alors que Villareal n’est pas sur la côte et qu’ils ne sont pas connus pour quoi que ce soit de relié à distance aux sous-marins ? Villarreal est en fait célèbre pour la fabrication de céramiques – la ville espagnole de Stoke (bien que le football n’y ressemble pas), si vous voulez. C’est pourquoi ils jouent à l’Estadio de la Cerámica plus communément appelé El Madrigal.

Eh bien, selon le site Web du club, il se trouve que Villareal s’est battu pour la promotion en division tercera lors de la saison 1967/68 qu’ils ont réalisée. Un groupe de jeunes fans cette saison a commencé à jouer cette chanson des Beatles sur un tourne-disque alimenté par batterie pendant les matchs en regardant les chemises jaunes de l’équipe. Et ils l’ont chanté avec leurs propres paroles : « Amarillo el Submarino es / amarillo es / amarillo es » (« Le sous-marin est jaune / il est jaune / il est jaune »). Il est à noter qu’au départ, le club portait des chemises jaunes et des shorts bleus et ce n’est que dans les années 2000 qu’il l’a changé en tout jaune en l’honneur du surnom.

Même après le coup du chapeau, vendriez-vous Asensio pour 40 millions aujourd’hui ?

Tel que rapporté par Lucas, l’agent d’Asensio a révélé qu’Arsenal avait tenté de signer l’attaquant pour 40 millions l’été dernier. Que cela soit vrai ou non, considérons hypothétiquement ce qu’il faut faire si nous recevons cette offre aujourd’hui. Votez dans le sondage ci-dessous.

Vendriez-vous Asensio pour 40 millions aujourd’hui ?