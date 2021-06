Sujet ouvert : 26 juin 2021

Salut les madrilènes ! L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil de discussion ouvert sera publié tous les jours par l’un des mods avec lesquels vous prendriez totalement une collation sur les jeux de cartes : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre.

À présent, la plupart d’entre vous devraient avoir entendu que Marcelo n’est pas encore parti pour l’instant. Non seulement cela, mais il va apparemment capitaine l’équipe aussi. On a beaucoup parlé du déclin du légendaire arrière latéral au cours des deux dernières années et peut-être à juste titre. Il n’a pas non plus figuré aussi souvent qu’un titulaire au cours de la même période. Donc, cette nouvelle semble intéressante. Eh bien, vous savez comment c’est ; Il faudra attendre pour savoir à quelle fréquence et de quelle manière Carlo Ancelotti utilise le brésilien.

Florentino Perez confirme comme annoncé aujourd’hui : Marcelo restera et il sera le capitaine. ⚪️ #RealMadrid « Marcelo sera notre capitaine la saison prochaine. C’est difficile de trouver un autre LB comme Marcelo. Lui et Roberto Carlos ont été les meilleurs de l’histoire », a déclaré Florentino. https://t.co/zWVtXA0kad – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 24 juin 2021

Maintenant à propos de Rafa Varane… Il semble que le Real Madrid n’ait pas encore reçu d’offre, selon Frabizio Romano.

Florentino Perez : « Nous n’avons reçu aucune offre officielle pour Raphael Varane. Il est à l’Euro maintenant, alors nous verrons ce qui se passe – s’il veut quitter le club cet été, il le dira ». ⚪️ #RealMadrid #MUFC Man United parmi les clubs intéressés, il est dans la liste mais AUCUNE offre pour le moment. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 24 juin 2021

Le QG des Blancos a pris contact avec Jules Kounde, selon ABC Deportes.

| Le Real Madrid a contacté Jules Koundé pour obtenir sa signature. Le club offre 50 millions d’euros au joueur, mais Séville exige le paiement de la clause libératoire de 80 millions d’euros. Le Real Madrid ne paiera PAS ces frais pour un défenseur. @abc_deportes #rmalive pic.twitter.com/HCm2KCwkFC – Zone de Madrid (@theMadridZone) 25 juin 2021

L’actualité Mbappé obligatoire du jour. Apparemment, l’objectif principal du Real sera Mbappe – choquant, je sais – qu’ils poursuivront juste après la cloche finale de l’EURO 2020.

ℹ️ Le Real Madrid se concentre actuellement sur la signature de Kylian Mbappé cet été. Ils bougeront pour lui juste après l’Euro, pas de marge d’erreur. [@marca] – Madrid infini (@InfiniteMadrid) 24 juin 2021

Alors, les madrilènes… * d’un ton sinistre * J’aimerais jouer à un jeu. Cette fois, la question est de savoir qui, selon vous, réellement GAGNER le tout. Soutenez-vous les champions du monde ? Peut-être que vous croyez qu’il rentre enfin à la maison? Pensez-vous que la génération dorée de la Belgique remporte le tournoi ? Faites le nous savoir!

Passez une bonne journée et profitez du football qui doit être joué. Oh et que le Madridismo soit avec vous.