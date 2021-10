Sujet ouvert : 26 octobre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil de discussion ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods avec lesquels vous feriez totalement un marathon de films : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre.

Bip Bip!

À l’heure actuelle, tout le monde et leur animal de compagnie ont entendu parler de la démolition de Man United aux mains de leur grand rival Liverpool. Si vous me demandez, cela fait longtemps (d’accord, des semaines) à venir pour United, dont le schéma « pressant », si vous pouvez l’appeler ainsi, a semblé déprimant. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas l’endroit ou le post pour parler des défauts de ManU. Le monde est devenu fou du coup du chapeau de Mo Salah au Theatre of Dreams. Mais, vous souvenez-vous du joueur précédent qui a marqué un hattrick à Old Trafford ? Oui ! C’était Ronaldo Nazario à l’époque où il jouait pour le Real Madrid. Et quel jeu c’était…

3 – Mohamed Salah est le premier joueur à l’extérieur à marquer un triplé à Old Trafford depuis plus de 18 ans, depuis que Ronaldo l’a fait pour le Real Madrid en avril 2003 en Ligue des champions. Ballon. pic.twitter.com/E9kOIRThgF – OptaJoe (@OptaJoe) 24 octobre 2021

Le monstre Box-to-Box Fede Valverde est blessé – bien que ce ne soit rien de grave – et devrait être absent pendant quelques-uns semaines. Cela signifie probablement plus de minutes pour Camavinga dans les prochains matchs.