Sujet ouvert : 26 septembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Résultat décevant.

L’Atletico ayant perdu les 3 points contre Alaves, tous les regards se sont tournés vers Los Blancos pour voir s’ils pouvaient étendre leur avance en haut du classement. Les blancs royaux ont cependant été décevants et ont été dominés pendant de longues périodes de jeu, en particulier en première mi-temps. Bien qu’ils se soient améliorés dans la seconde, la formation avec Fede Valverde à l’arrière droit n’a jamais vraiment cliqué et l’héroïsme de Courtois était à nouveau nécessaire pour obtenir un point.

Le jeu a été couvert dans les articles sur les réactions immédiates et les évaluations des joueurs. Le prochain sera le FC Sheriff Tiraspol en Ligue des champions mardi soir au Bernabeu.

Ancelotti défend sa sélection d’alignement.

Tel que rapporté par Euan McTear, l’entraîneur s’est adressé à la presse après le match et a déclaré que « Ce n’était pas notre meilleur match de la saison. Villarreal a beaucoup gagné le ballon et c’était difficile. Mais, je ne pense pas que notre alignement était mauvais pour ce soir. Je pense que c’était la bonne.

Eh bien, espérons que nous ne verrons pas Fede Valverde à l’arrière, surtout contre une bonne opposition. Son énergie est bien mieux utilisée au milieu de terrain.

Brahim n’arrête pas de marquer, Reinier croupit à Dortmund

Brahim Diaz est à nouveau sur la feuille de match et a cette fois obtenu le vainqueur à la 86e minute contre Spezia. Milan est le nouveau leader de la ligue après que l’Inter ait perdu des points contre l’Atalanta, bien que Napoli (qui compte 5 victoires sur 5) n’ait qu’un point de retard et ait un match en moins.

Le Real Madrid a signé Reinier Jesus Carvalho pour 30 millions d’euros dans le cadre de la chasse au prochain Neymar avant qu’il ne devienne trop cher et ne le prête rapidement à Dortmund pour un contrat de deux ans. Cela devient une erreur, car le jeune talent ne voit pratiquement pas de temps de jeu pour se développer.

Lors de sa première année en Allemagne, il a disputé 14 matches de Bundesliga, marquant un but et ajoutant une passe décisive. Cependant, il a vu beaucoup moins de football sous Marco Rose en 2021/22, ne faisant qu’une seule apparition ce trimestre et cela n’a duré que huit minutes. Il pourrait assez facilement jouer chaque semaine en Liga Santander pour une autre équipe, et le manque de temps de jeu a remis en question la validité des prêts de deux ans.

Le principal problème est que Dortmund n’a aucun intérêt à développer un joueur à moins qu’il ne soit un talent extraordinaire. Risquer des résultats pour le développer n’aurait aucun sens, surtout quand ce serait le Real Madrid, un rival potentiel de la Ligue des champions, qui en profiterait.

ICYMI : Pourquoi Vinicius Jr a fait appel à un psychologue du sport pour l’aider à débloquer son jeu.

Dans cet article, le Dr Raj explique la consultation de pré-saison de Vinicius Jr avec un psychologue du sport et pourquoi cela peut être la clé de son succès en début de saison. Lisez-le et regardez également la vidéo youtube.