Sujet ouvert : 27 décembre 2021

La signature de Rudiger est plus proche.

Selon certaines rumeurs, Courtois et Hazard sont convaincus que Rudiger rejoindra le Real Madrid.

Vini et un fan à Miami.

Un très beau geste de Vini envers un de ses fans !

Alors que Vinicius était à Miami, il a rencontré un jeune fan qui a demandé à prendre une photo et quand Vini a accepté, le fan est devenu très ému et a fondu en larmes, ce qui a surpris Vini et les amis qui l’accompagnaient, il l’a ensuite invité à l’hôtel pour donnez-lui une chemise signée. @marca pic.twitter.com/14wQH21WjC — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 26 décembre 2021

En savoir plus sur la bande dessinée de Mbappé.

| Extrait de la BD de Mbappé (Mbappe rentre chez lui avec deux amis qui racontent sa journée à la maman de Mbappe) : « Aujourd’hui on a couru un peu moins d’ici à là, mais oui, on sait déjà tout sur sa future carrière, du PSG au Real Madrid, en passant par les Français équipe. » pic.twitter.com/SiP4lHQih3 — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 26 décembre 2021

Position moyenne des meilleurs attaquants d’Europe.

Il est intéressant de comparer la position moyenne de Benzema et Lewa lors de la réception des passes. Comme on s’y attendait, Benzema se déplace vers la gauche, tandis que Lewa reste plus au centre. Les images ci-dessous montrent également que Salah et Foden sont les attaquants qui reçoivent le ballon plus largement ouvert, touchant presque la ligne.

Aimez-vous la signature de Rudinger en tant que joueur libre ?