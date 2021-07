Sujet ouvert : 27 juillet 2021

in

(rythme de la chanson Arash d’Arash)

Alors, il est parti, n’est-ce pas ? Honnêtement, ça fait bizarre de perdre deux défenseurs centraux désormais légendaires dans la même fenêtre. C’est juste trop de changement. Nous entendons les rumeurs depuis un bon moment maintenant, mais j’avais du mal à croire que Ramos et Varane partiraient et pourtant nous y sommes.

RUPTURE: Manchester United a convenu d’un montant de 41 millions de livres sterling avec le Real Madrid pour le défenseur Raphael Varane. – Sky Sports News (@SkySportsNews) 26 juillet 2021

Maintenant, voici la chose; Vous vous souvenez de toutes ces discussions sur un certain nombre de ventes possibles pour financer un transfert Mbappe ? Ce petit article intéressant de Marca pourrait vous aider à vous en souvenir pour la 8234572e fois ce mois-ci, au cas où vous l’auriez oublié. Plus sérieusement, alors que Varane aurait pu être mieux noté, Los Blancos a encaissé un joueur qui semblait décidé à quitter l’équipe, empochant environ 50 millions. C’est un pas de plus.

Mec, la paire CB me semble étrange… Eh bien, que pouvez-vous faire.

Changement : Sachez que rien ne reste jamais pareil.

(Dites moi si vous avez la référence)

Eh bien pourquoi pas?! Alaba est un tireur de coup franc assez précis. Soyons francs ici; L’équipe a été bien en deçà du niveau qu’elle devrait maintenir, compte tenu de sa position dans le football mondial – je parle toujours des FK. Les buts des coups de pied arrêtés peuvent changer l’élan des jeux et les définir. Alors pourquoi ne pas profiter d’un bon preneur de FK maintenant qu’il est là. Odegaard peut également ajouter à cela. Voici un article pertinent sur Marca, si vous êtes intéressé par une courte lecture.

