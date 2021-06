Sujet ouvert : 27 juin 2021

Salut les madrilènes ! L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil de discussion ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods avec qui vous prendriez absolument une collation lors d’un tournoi FIFA : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre.

Il y a cet article chez Marca, soulignant les similitudes de Martin avec James Rodriguez – un joueur que Carlo Ancelotti aimait entraîner où qu’il soit. Les deux joueurs sont principalement des milieux de terrain offensifs, les deux sont gauchers et leurs coups de pied arrêtés sont brûlants. Bien sûr, le Ø n’est pas une copie de James et leurs styles diffèrent souvent – par exemple, James est plus un buteur – mais on ne peut nier les similitudes, ainsi que le fait que Carlo Ancelotti aime utiliser les AM. Il sera intéressant de voir comment The Eyebrow utilise Ødegaard, dont le calibre est certain, comme cela a été rapporté plus tôt cette semaine par l’homme lui-même, que Los Merengues a demandé son retour (et oui, nous avoir entendu ça avant). Pensez-vous que Martin aura ses chances sous le nouvel entraîneur ?

Donc, beaucoup d’entre vous – probablement à la surprise générale – ont prédit que le Pays de Galles gagnerait cette édition de l’EURO 2020. Cela ne s’est pas très bien passé maintenant. Le Pays de Galles a été embarrassé par d’éventuels chevaux noirs du Danemark qui les ont battus 4 buts à zéro. Bale n’a pas fait grand-chose pour le moins, ce qui est une déception. La star galloise Ramsey était également en grande partie anonyme.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui est un autre jour pour profiter du football ! Les matchs qui nous sont réservés sont :

Pays-Bas VS République tchèque Belgique VS Portugal

Alors que les deux matchs devraient être amusants, le second, qui verra le légendaire talisman blanc Cristiano Ronaldo, le Portugal NT étoilé, affronter une solide équipe belge avec ses successeurs du maillot n ° 7, Eden Hazard et ses fesses. C’est un match que la plupart des madridistas seront impatients de regarder.

En parlant de Ronaldo…

ℹ️ | Ce jour-là, il y a 12 ans, le Real Madrid et Manchester United ont officiellement confirmé le transfert de Cristiano Ronaldo à Los Blancos. 15 jours après que Manchester United ait accepté l’offre, le Real Madrid a annoncé un accord avec Cristiano Ronaldo lui-même. pic.twitter.com/N21yYDND21 – Blancos Central (@BlancosCentral) 26 juin 2021

Qu’est-ce que tu penses? Qui borde celui-ci ?

Il semble que, selon Cadena SER, le Real Madrid ait exclu une décision pour son objectif n ° 1 pour cet été.

Le Real Madrid a renoncé à signer Kylian Mbappé du PSG cet été. Le contrat du Français expire en 2022 et Los Blancos ont admis qu’ils ne pouvaient pas rivaliser financièrement avec le PSG. (Source : Cadena SER) pic.twitter.com/Tup8VO8mpS – Transférer les actualités en direct (@DeadlineDayLive) 26 juin 2021

Rejoignez la discussion concernant les jeux dans notre fil de discussion ouvert et amusez-vous à discuter. Bonne journée et que le madridismo soit avec vous.