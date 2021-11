Sujet ouvert : 27 novembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Mises à jour avant Séville.

Valverde est prêt à revenir et sera disponible pour le match. Hazard s’est remis de la gastro-entérite, mais comme il était faible, il s’est entraîné seul sur le terrain. Donc, il va probablement rater ce match. Alaba a confirmé que son genou allait bien et Ancelotti décidera s’il jouera ou non.

L’équipe a poursuivi les préparatifs pour affronter Séville demain.

Les joueurs se sont entraînés au Real Madrid City alors qu’ils commencent les préparatifs de leur match contre Séville lors de la 15e journée, qui se déroulera au Santiago Bernabéu (dimanche, 21h00 CET). pic.twitter.com/HFv1mqgFgO – Infos Real Madrid (@RMadridInfo) 26 novembre 2021

La BD de Mbappé.

D’après la bande dessinée, c’est Zidane qui a pris la célèbre photo de Mbappe et Ronado !!

Il ne reste que 36 jours avant le 1er janvier…

Finale des Libertadores.

En tant que Brésilien, j’aimerais savoir que beaucoup d’entre vous envisagent de regarder la finale de la Conmebol Copa Libertadores aujourd’hui. Le match aura lieu à Montevideo et c’est l’affrontement entre deux équipes brésiliennes, Palmeiras et Flamengo. Palmeiras l’a remporté en 2020 et Flamengo en 2019.

