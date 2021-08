Sujet ouvert : 28 août 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Tout allait bien dans le monde du football jusqu’à ce que Messi remporte son premier trophée de la Copa Del Rey pour l’Argentine. Maintenant que la chronologie a été embrochée, les multivers entrent en collision les uns avec les autres. Et en conséquence, Varane nous a laissé dans la fleur de l’âge pour aller jouer pour man utd, qui fait ça !? Il devrait être l’inverse. Ronaldo est presque allé chez les plus grands rivaux de Man Utd, ramos est maintenant un joueur du PSG avec Messi, l’Inter Milan a dû vendre des joueurs cruciaux pour ne pas faire faillite … oh, attendez, ils le font à chaque fois. Quoi qu’il en soit, Perez et Laporta travaillent ensemble pour mettre la super ligue européenne au premier plan. Perez a même dîné avec Cerezo, 2 de nos plus grands ennemis. Vallejo est désormais un joueur du Real Madrid avec un contrat de 4 ans !!!, Odegaard est parti, l’Afghanistan est tombé, les vaccins sont progressivement devenus obligatoires, les compétences de jeu de balle de Casemiro ont de nouveau été remises en question après 5 ans de silence de ses détracteurs, Toni Kroos a pris sa retraite de l’Allemand NT, le Barça a fait faillite, la Liga est maintenant dangereusement préparée pour que l’Atletico la gagne, Tebas a vendu l’âme de la Liga à CVC pour 63 cents comme M. pense que Chiesa est le nouveau Ronaldo, Dybala est maintenant assez bon pour remplacer ronaldo selon les fans de la Juve, Harry Kane ne peut pas échapper aux Spurs et bien plus encore. Tout cela parce que le Brésil a échoué dans le monde entier et a mis la vie de tout le monde en jeu en laissant Messi remporter un trophée de la Copa del Rey pour l’Argentine en 2021. Tout cela aurait pu être évité.

Ronaldo à la ville est officiellement éteint. Man utd lui a offert 270K/semaine, je ne sais pas combien d’années. Mais ronaldo et mendes sont en Angleterre.

Le fait que Cristiano ait marqué 101 buts et réalisé 22 passes décisives en 135 matchs restera à jamais dans les mémoires. #juvelive – Forza Juventus (@ForzaJuveEN) 27 août 2021

Quelle époque à la Juventus, maintenant il est libre.

Les jours d’Asensio sont désormais comptés. Plus de zidane pour le protéger. Nous devrions garder Rodrygo cependant.

| Karim Benzema et Vinicius Jr sont les SEULS joueurs intouchables en première ligne du Real Madrid. Le club écoutera les offres d’Asensio, Rodrygo, Bale, Mariano et Jovic. @MarioCortegana #rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 27 août 2021

| Le Real Madrid prévoit déjà l’annonce de Mbappé dimanche ou lundi et de le présenter juste après la trêve internationale à Valdebebas ou avant le match contre le Celta au Santiago Bernabeu. @marca #rmalive pic.twitter.com/MQRt2s6jcX – Zone de Madrid (@theMadridZone) 27 août 2021

L’UEFA étudierait/prévoit d’introduire un plafond salarial et une taxe de luxe qui remplaceront le fair-play financier. Si un plafond salarial est introduit, cela pourrait stabiliser les finances du club. Plus besoin de payer trop cher les joueurs dans la faillite du club.

Casehero a prolongé son contrat avec nous jusqu’en 2025. Podcast MM, le sac Mbappe Mail.