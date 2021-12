Sujet ouvert : 28 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Mises à jour à venir sur le match du PSG.

Le gouvernement français a limité la capacité des stades de football à 5 ​​000 fans seulement et cela se produira au moins pour les 3 prochaines semaines. Cela pourrait impacter le match entre le Real Madrid et le PSG si cette mesure est prolongée.

De plus, Mbappé a fait des commentaires sur le jeu :

La seule chose que je puisse prédire pour le Real Madrid contre Paris, c’est que le PSG gagne. Ça va être un match difficile et compliqué mais je veux gagner à la fois l’#UCL et la Coupe du Monde 2022.

Ce match aura certainement un impact sur l’accord de Mbappe, mais en 4 jours, Mbappe est capable de négocier avec n’importe quel club de son choix.

Transférer les rumeurs.

Comme indiqué précédemment, le désir de Haaland est de signer avec le Real Madrid. Selon AS, le Real est prêt à faire une offre pour Rüdiger le mois prochain. Il veut un salaire de 12 millions d’euros par saison ; Il a refusé l’offre de Chelsea de 8,5 millions d’euros. Le PSG et le Bayern rivalisent avec le Real Madrid, qui est clairement le favori, mais Chelsea fera une dernière tentative. Par Marca, le Real est lié à Ryan Gravenberch, qui joue pour l’Ajax. Liverpool s’intéresse également à lui. Le Real Madrid n’est pas intéressé par Pogba ; même pas en tant que joueur libre. Newcastle s’intéresse à Isco et tentera de le signer en janvier. Son salaire de 6 millions d’euros par saison ne sera pas un problème pour Newcastle. Isco préfère passer en Premier League ou en Bundesliga.