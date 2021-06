Sujet ouvert : 28 juin 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Grand tournoi d’action le dimanche

Félicitations à la République tchèque et à ses supporters pour une victoire massive en huitièmes de finale. Ils sont sur le match de quart de finale samedi contre le Danemark. Oubliez-les à vos risques et périls.

La Belgique s’est également qualifiée pour le match de quart de finale ce vendredi contre l’Italie. Ce fut une magnifique frappe déviée de Thorgan Hazard.

Eder Militao a joué un rôle clé dans le match nul 1-1 du Brésil contre l’Équateur. C’est important dans son parcours de footballeur. Il doit sentir qu’il fait partie intégrante du football brésilien.

| Éder Militão contre Équateur : • 90 minutes

• 1 but

• 5 dégagements

• 2 interceptions

• 1/1 duels gagnés

• 6/7 duels aériens gagnés

• 69 laissez-passer

• Dribble passé 0 fois Mur absolu à l’arrière comme d’habitude. pic.twitter.com/YmR2hmMxy8 – Zone de Madrid (@theMadridZone) 27 juin 2021

Les compétitions internationales sont une bête étrange dans le football. Ils permettent aux joueurs de se dévouer dans l’espoir d’apporter bonheur et gloire à leurs familles, amis et communautés. Il ne fait aucun doute que certains des matchs les plus mémorables, les plus divertissants et les plus chargés ont été joués par des équipes nationales au cours de l’histoire du football. Imaginez à quel point l’histoire du football serait différente si nous connaissions principalement Maradona de Naples ou Pele de Santos.

Et pourtant, aujourd’hui, ce n’est sûrement pas là que l’on peut voir le plus haut niveau de football mené par les meilleurs esprits du jeu. Le football de club, avec la croissance financière des meilleures ligues, est le gros poisson. Il y a beaucoup de méconnaissance sur le terrain entre les joueurs de l’équipe nationale ; jouer avec un seul esprit ne vient qu’à travers des années de jeux joués régulièrement. Les entraîneurs ont trop peu de temps pour développer des styles complexes ou sophistiqués, c’est pourquoi les entraîneurs qui veulent vivre le football au quotidien rejoignent les clubs. Souvent, la victoire se résume à la façon dont l’équipe d’anciens et de nouveaux joueurs, réunis pendant quelques semaines tout au long d’une année civile, peut se réunir sous une même idée du football. La chimie rend donc ce niveau de football très imprévisible. Vous pourriez voir du football brillant sur certains tronçons, puis des ordures amateurs sur d’autres. Les équipes qui ont une profondeur phénoménale à chaque poste, la France par exemple, peuvent en effet submerger les équipes de moindre importance. Mais dans le football international, il n’est pas rare de voir des équipes très organisées et motivées, comme l’Italie, qui a vu sa réputation dans les dernières compétitions chuter de plusieurs échelons, exécuter les fondamentaux en équipe et remporter un tournoi. Des hauts et des bas soudains sont dans la nature de ces compétitions, ce qui les rend à la fois très divertissantes et pourtant généralement frustrantes du point de vue des puristes du football.

Et maintenant, une sélection de « The Real Madrid Way » de Stephen Mandis.

[…] Le Real Madrid invite les meilleurs joueurs du monde qui correspondent aux valeurs de la communauté à jouer un style de football offensif et magnifique avec classe pour remporter des championnats, capter l’imagination et inspirer un public et une communauté mondiaux actuels et potentiels. Prenons l’exemple de Cristiano Ronaldo. Il est la personne la plus suivie sur les réseaux sociaux au monde. En 2015, Ronaldo comptait 167,9 millions de followers sur tous les réseaux sociaux. Selon les ventes de maillots, il est également le joueur le plus populaire – et pour cause. Ronaldo est un champion et a été élu à plusieurs reprises meilleur footballeur du monde. Il est talentueux, élégant, passionnant, multilingue et multiculturel. La communauté du Real Madrid s’attend à ce que l’équipe de direction engage des joueurs comme Ronaldo pour les inspirer. Gagner ne suffit pas à la communauté du Real Madrid. Cela contraste directement avec l’idée de « gagner à tout prix » ou « la fin justifie les moyens », ou de sélectionner d’abord des joueurs sur la base de l’analyse des données, ou de « prendre un risque calculé » en signant un joueur talentueux en difficulté qui peut « aider l’équipe gagne maintenant. La communauté du Real Madrid a un niveau différent et exige plus. Ils veulent que l’équipe sur le terrain reflète les valeurs et les attentes de la communauté, qui gagne avec une philosophie d’équipe, de classe, de style et d’élégance. La communauté du Real Madrid veut que le club soit “champions et messieurs”. Si l’équipe perd, la communauté veut au moins voir l’effort jusqu’au bout, le courage et la dignité. C’est ce qui les rend heureux, et le Real Madrid essaie toujours de satisfaire leurs besoins.

‘La pré-saison commence le 5 juillet…’