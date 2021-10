Sujet ouvert : 28 octobre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié tous les jours par l’un des mods avec lesquels vous voudriez absolument aller bivouaquer (…pas le genre sale): Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre.

| Mbappé a déjà un contrat avec le Real Madrid, mais il ne pourra signer qu’en février. Seul un miracle peut changer la décision finale de Kylian, il a maintenant décidé d’aller à Santiago Bernabeu. @DiMarzio via @ELEVENSPORTSPL #rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 26 octobre 2021

Je pense que tu sais ce qui s’en vient…

.

.

.

Salut les madrilènes… YoSnail en hôte et DJ rétro Nero aux platines… Bienvenue, encore une fois, à la soirée Karaoké Merengue ! Voici un… message spécial que nous avons reçu, concernant le transfert de Mbappe dont on a tant parlé:

* Se racle la gorge * Hum

Allez Paris tu sais qu’il n’y a plus rien à dire

Si tu peux lui donner

Nous pouvons l’emmener

Parce que si ce transfert va se casser, il en faudra beaucoup pour le casser

Je saiswwww cette fois

Quelqu’un va gagner le combat

Donc si vous êtes un grand club

Viens et prouve-le

Le contrat est en panne pour le compte et tu sais que tu vas le perdre

Cette fois tu vas s’enflammer

Tout comme…

Trouvez la référence de la chanson pour obtenir les paroles finales. Quand il sera trouvé, je le compléterai ici aussi.

Ce qui précède n’est évidemment que plaisanterie. Plus sérieusement, la saga Mbappe a beaucoup traîné. Espérons qu’en temps voulu, les clubs et le joueur adopteront une approche mature pour lui permettre de se terminer de manière satisfaisante pour toutes les parties concernées. Bien sûr, la base de fans du Real Madrid espère que nous aurons réellement le joueur de rêve du club, qui a déjà exprimé son intérêt à porter les Blancs royaux. Il semble inévitable que nous recevions beaucoup de nouvelles et de rumeurs sur le déménagement potentiel au cours des prochains mois.

| Le Real Madrid fait partie des clubs approchés par Mino Raiola pour trouver un nouveau club pour son client Paul Pogba. @moillorens #rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 27 octobre 2021

Si vous êtes sceptique quant à la forme de Pogba au Real Madrid, Kiyan et Om ont publié cette vidéo il y a quelque temps (elle fait partie d’un podcast en fait), en parlant. Voici le lien. NoirMaisBlanc le recommande vivement (merci à Vaseline pour ce super commentaire).

Rappelez-vous en 2018, lorsque les classements ont été divulgués tôt et que les gens savaient que Modric gagnerait? Eh bien, c’est de retour ! Selon Marca, il y a eu une fuite similaire et cette fois, le gagnant serait… * roulement de tambour *… Lewandowski, devant Messi et Benzema. Le temps nous dira si les spoilers ont encore raison. Alors, pour le moment…

Bonne journée. Hé, demain c’est vendredi, alors accrochez-vous. Que le Madridismo soit avec vous aussi.