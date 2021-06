Sujet ouvert : 29 juin 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Si vous avez regardé ces matchs de football et que vous n’avez pas été ému par le sang, la sueur et les larmes à l’écran, vous n’êtes sûrement pas un fan du jeu. Si vous avez raté ces matchs, vous devrez remédier à cette situation.

La Suisse a éliminé la France aux tirs au but, Kylian Mbappe n’ayant pas réussi à marquer après neuf tirs au but consécutifs.

Karim Benzema a ouvert la voie à la France avec style et classe, tout comme il le fait pour le Real Madrid. Il a inscrit deux buts :

Dans l’ensemble, c’était une approche absurde et déconcertante que la France a adoptée après avoir mené 3-1. Au lieu de tuer le match en ramenant le ballon vers les drapeaux de coin ou en le transformant en un jeu de rétention de ballon, Les Blues ont continué à essayer de longs ballons spectaculaires vers l’avant ou à se faire prendre en possession près de leur propre surface. Il faut comprendre que les jours de Didier Deschamps sont comptés après avoir échoué à régner suffisamment dans l’équipe pour utiliser tout leur talent massif pour terminer le match. Cela pourrait être l’ouverture d’un poste pour lequel notre propre Zinedine Zidane aurait exprimé un vif intérêt, bien qu’il ait également déclaré que sa plus grande joie était d’être entraîneur quotidien et de s’entraîner avec l’équipe.

La Croatie a perdu contre l’Espagne 3 à 5 dans un autre match sauvage, qui mettait en vedette un Luka Modric de classe mondiale au sommet de son art.

Luka est peut-être absent, mais il ne faut pas oublier qu’il a réalisé l’un des meilleurs buts de cet Euro.

| Roberto Martinez : “C’est plutôt positif pour nous. Eden Hazard et de Bruyne n’ont aucun dommage structurel et resteront avec l’équipe. Nous ne les remettrons pas en forme pour vendredi. Dans la phase suivante, ils seront aptes à jouer. Nous prenons au jour le jour.” @HLNinEngeland #rmalive

La divergence de structure entre les clubs a créé un avantage financier pour certains et un défi pour d’autres. Par exemple, les milliardaires achetant Chelsea et Manchester City en ont fait des prétendants du jour au lendemain et ont considérablement augmenté la concurrence et le coût des talents, ce qui affecte des équipes comme le Real Madrid. Récemment, Wanda Group, un grand conglomérat détenu par le milliardaire chinois Wang Jialin, a acquis une participation de 20% dans l’Atletico Madrid pour 45 millions d’euros, donnant à Wanda un siège au conseil d’administration. L’Atletico a désormais accès à plus de ressources pour acheter des talents.

Les clubs appartenant à des membres tels que le Real Madrid et Barcelone n’ont pas de propriétaire ou de société milliardaire ou de riche propriétaire d’investissement pour absorber les pertes ou fournir des augmentations de capital, etc. Par conséquent, les clubs appartenant à des membres sont désavantagés financièrement, ce qui oblige à rechercher un modèle économico-sportif durable. De plus, avec les élections par les membres du club pour le président et le conseil d’administration, il est plus difficile pour le club de rechercher un financement à long terme car les prêteurs ne savent pas qui dirigera le club à l’avenir et quelles pourraient être leurs stratégies. L’élection est également similaire à une élection politique dans la mesure où les candidats peuvent faire des promesses qui sont bonnes à court terme mais désastreuses à long terme. Ou un titulaire peut prendre des mesures pour que les finances paraissent meilleures qu’elles ne le sont, en cachant des problèmes ou en sacrifiant l’avenir financier pour gagner dans le présent.

D’un autre côté, le fait d’être membre de la communauté donne aux clubs l’opportunité d’avoir une relation plus étroite avec les résidents locaux et les fans. C’est vraiment leur équipe. Ils ont leur mot à dire et votent. La structure du Real Madrid garantit un niveau élevé d’implication et d’engagement des fans. Cela pourrait conduire à une capacité à générer plus de passion et de loyauté. Il peut être difficile pour un propriétaire milliardaire de transmettre la façon dont l’équipe est gérée à sa communauté. Un autre avantage à noter est que les clubs appartenant à des membres ont une cohérence dans la propriété. De nombreuses équipes sportives sont achetées et vendues au fil des ans. Le Real Madrid a eu sa propriété socios depuis le début, il peut donc être plus facile d’en tirer des valeurs. Lorsque les présidents élus du Real Madrid se sont éloignés des valeurs, les socios ont pris des mesures, notamment en éliminant un président sortant.