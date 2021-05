Sujet ouvert : 29 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

"Les "sages" du Real Madrid veulent Raul comme entraîneur"

Il est temps pour les commentateurs de Managing Madrid d'intervenir. Qui feriez-vous manager du Real Madrid en ce moment, si c'était votre décision ?

Il a ajouté dans les réponses :

La décision est toujours en attente de l’approbation finale du comité exécutif, qui comprend le propriétaire du PSG Nasser Al-Khelaifi et Javier Tebas, mais il semble que tout soit fait.

La règle est en place dans la concurrence européenne depuis 56 ans, mais des rumeurs circulaient depuis un certain temps selon lesquelles elle devait être abolie.

Et lors d’une réunion vendredi, l’UEFA a pris la décision de supprimer des buts – sous réserve de l’approbation du comité exécutif.

La règle a conduit à des moments dramatiques dans le football européen au fil des ans, le dernier exemple de grande envergure étant le champion en titre du Bayern Munich renversé par le Paris Saint-Germain lors des quarts de finale de la Ligue des champions de cette saison.

Cependant, on pense depuis un certain temps que les buts à l’extérieur n’ont pas autant de poids que lorsque la règle a été introduite – le Times citant une source disant : ” L’opinion est qu’il est beaucoup plus facile de marquer un but à l’extérieur maintenant qu’il ne l’était dans les années 70 et 80, lorsque le football était moins bon et les stades plus hostiles. Il y avait moins de visibilité autour d’un match en termes d’arbitrage, de qualité du terrain et d’organisation, donc l’avantage à domicile n’est pas si important [now]. “