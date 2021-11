Sujet ouvert : 29 novembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Un objectif pour les âges.

Il y a certains événements dans la carrière d’un jeune joueur qui vous font tout de suite sourire (et réveillent aussi les voisins dans mon cas) parce que vous savez qu’il va s’en sortir. Tout ce potentiel est enfin réalisé cette saison. Ce but était tout droit sorti de la collection de fusées de Cristiano Ronaldo et il a même fait l’emblématique « Célébration Calma Calma, je suis ici ». Vinicius Junior compte désormais 11 buts sur la saison dont 9 rien qu’en Liga. Le jeu a été couvert en détail dans la réaction immédiate, les notes des joueurs, les articles 3 réponses et 3 questions ainsi que le podcast Managing Madrid. Voici un autre regard sur cette beauté. Espérons qu’il y en ait beaucoup d’autres à venir.

Le Real Madrid compte 4 points d’avance sur la Liga.

Une autre raison pour laquelle cet objectif est tant loué est son importance. L’Atletico ayant éliminé Cadix plus tôt et la Real Sociedad ayant perdu contre l’Espanyol, Los Blancos devait prendre l’avantage contre un adversaire coriace. Séville n’avait perdu qu’une seule fois en entrant dans le match et était certainement la meilleure équipe pour une grande partie du match. Puis Vinicius est arrivé et, avec quelques héroïsmes tardifs de Courtois, a aidé à sceller les 3 points. Voici à quoi ressemble le tableau actuellement. El Derbi Madrileño est dans deux semaines.

Le calendrier reste chargé.

Carlo Ancelotti a en fait laissé entendre qu’il pourrait faire quelques rotations lors de sa conférence de presse d’après-match. « Nous jouons à l’Athletic dans trois jours, je penserai à apporter quelques changements à la composition. » Nous devons rêver.

Le contrat de Rodrygo doit être renouvelé.

Tout comme Vinicius dont le contrat devrait également être renouvelé avec une grosse augmentation de son salaire, Rodrygo est considéré comme un élément important de l’avenir du club. Sa nouvelle clause libératoire est fixée à 1 milliard d’euros.