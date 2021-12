Sujet ouvert : 3 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Le Real Madrid craint les représailles du PSG.

Selon un rapport de Marca, le Real Madrid pense que son intérêt pour Mbappe pourrait déclencher une réaction du club de Ligue 1 et il s’attend à ce que le PSG fasse des démarches pour certains de ses joueurs. C’est la raison de la clause libératoire d’un milliard d’euros qu’ils ont incluse dans le nouvel accord de Fede Valverde et qu’ils prévoient d’inclure dans les futurs accords avec Rodrygo Goes et Vinicius Junior.

Le Real Madrid envisage de faire quelque chose de similaire avec certains joueurs de l’académie et ils sont très attentifs à tout ce qui pourrait se produire dans un proche avenir, avec des jeunes tels que Marvin Park, Sergio Arribas, Antonio Blanco, Miguel Gutierrez, Bruno Iglesias, Marvel et Rafa Marin tout devrait attirer l’intérêt.

Le PSG et le Real Madrid ont maintenu de bonnes relations ces dernières années, mais tout a changé lorsque Los Blancos a décidé de déménager pour Mbappe.

Le 1er janvier – date à partir de laquelle Mbappe est libre de négocier un accord précontractuel avec des prétendants potentiels – approche à grands pas et rien n’a changé depuis l’été dernier, l’attaquant français ne semblant pas disposé à renouveler son contrat au PSG.

Cristiano marque 800 buts !!

Ronaldo a marqué ses 800e et 801e buts officiels en carrière lors d’une victoire 3-2 contre Arsenal. Félicitations à la légende. C’était la première victoire de United à domicile depuis début septembre et ils se hissent à la 7e place du classement. Par coïncidence, Odegaard a également marqué dans ce match, mais le penalty de Ronaldo a scellé les 3 points.

Pendant ce temps, les préparatifs se poursuivent pour la Sociedad samedi.

Une meilleure affaire que CVC?

D’autres transactions en coulisses semblent être en cours.