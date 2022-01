Sujet ouvert : 3 janvier 2022

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Mauvais début de 2022 !!

Los Blancos a perdu les trois points dans un mauvais affichage contre une équipe courageuse de Getafe. Sans Vinicius Junior, les blancs ont eu du mal à créer grand-chose contre le bloc bas et Ancelotti l’a bien résumé en déclarant « Nous étions encore en vacances de Noël aujourd’hui ». Pour aggraver les choses, le peloton de chasse de l’Atletico et du Barça a gagné hier tandis que Séville joue ce soir. Le jeu a été couvert dans la réaction immédiate, 3 réponses et 3 questions et articles d’évaluation des joueurs ainsi que le podcast Managing Madrid.

À quel genre de rotations peut-on s’attendre contre Alcoyano ?

Alcoyano affrontera le Real Madrid à l’Estadio El Collao mercredi en huitièmes de finale de la Copa del Rey. Ils entrent dans ce match après avoir battu le Levante d’Alessio Lisci 3-3 (3-1p) au deuxième tour de la Copa del Rey.

Alcoyano a choqué le football espagnol lorsqu’il a battu le Real Madrid l’année dernière, et une répétition enverrait à nouveau des ondulations à travers le jeu espagnol. Considérant qu’ils commenceront le match en tant qu’outsiders clairs, Alcoyano a peu à perdre.

Le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, pourrait se passer de la jeune star brésilienne Vinicius Junior, de l’attaquant serbe Luka Jovic, de l’attaquant gallois Gareth Bale, de l’arrière droit Dani Carvajal et du jeune milieu de terrain français Eduardo Camavinga. Par conséquent, de lourdes rotations sont attendues avec de nombreux joueurs marginaux susceptibles d’obtenir des minutes.

Real Madrid Predicted XI (4-3-3): Andriy Lunin, Lucas Vazquez, Nacho, Jesus Vallejo, Marcelo, Dani Ceballos, Federico Valverde, Isco, Peter Gonzalez, Mariano Diaz, Eden Hazard.

Ce serait bien de voir plus de Peter Federico !!

La buena noticia, dentro del desastre de hoy, es que Peter Federico tuvo minutos nuevamente, aunque pocos. Sin exagerar, pudo haber hecho más en ataque que Asensio o Vazquez por la derecha. Está exigiendo minutos a gritos! pic.twitter.com/LjxesLTXsy – Fan Vikingo (@Fan_Vikingo) 2 janvier 2022